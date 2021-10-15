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В Ливане обнаружили тела двух погибших при крушении учебного самолета
В Ливане обнаружили тела двух погибших при крушении учебного самолета - РИА Новости, 15.10.2021
В Ливане обнаружили тела двух погибших при крушении учебного самолета
Поисково-спасательный отряд морской пехоты в Ливане обнаружил в прибрежных водах гражданский учебный самолет и тела двух человек, которые находились на его... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:55
2021-10-15T13:55
2021-10-15T13:56
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БЕЙРУТ, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд морской пехоты в Ливане обнаружил в прибрежных водах гражданский учебный самолет и тела двух человек, которые находились на его борту, сообщает пресс-служба ливанской армии в Twitter.Учебный самолет Seccna-172 потерпел крушение два дня назад в море близ города Халят на севере Ливана. На его борту находились летчик и ученик."Подразделение спецназначения морской пехоты обнаружило гражданский самолет, который разбился два дня назад напротив Халят. Было извлечено два тела",- написано в сообщении.Согласно данным армии Ливана, самолет потерпел крушение на расстоянии 1,2 тысячи метров от берега и находится на глубине 30 метров.
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в мире, ливан, twitter
13:55 15.10.2021 (обновлено: 13:56 15.10.2021)
В Ливане обнаружили тела двух погибших при крушении учебного самолета
Военные обнаружили тела двух погибших при крушении учебного самолета на севере Ливана