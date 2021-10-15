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Шоубиз
https://ria.ru/20211015/leschenko-1754736907.html
Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам
Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам - РИА Новости, 15.10.2021
Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам
Лев Лещенко на съемках Comedy Club посоветовал Ольге Бузовой обратиться к Loc-Dog за хорошей песней, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:23
2021-10-15T14:23
шоубиз
знаменитости
рэп
ольга бузова
лев лещенко
comedy club production
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лев Лещенко на съемках Comedy Club посоветовал Ольге Бузовой обратиться к Loc-Dog за хорошей песней, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.Ранее он сам записал с артистом трек "Мы будем жить" и признался в любви к рэпу. Кроме того, у Лещенко состоялось первое выступление в клубе, вместо привычной кремлевской сцены.Ольга Бузова выпустила несколько дней назад свой третий студийный альбом "Вот она я". В него вошел 21 трек.
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знаменитости, рэп, ольга бузова, лев лещенко, comedy club production
14:23 15.10.2021
 
Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам

Лещенко посоветовал Бузовой обратиться за хорошей песней к рэперу Loc-Dog

© Фото пресс-службы ТНТ Comedy Club Лев Лещенко и Loc-Dog
Лев Лещенко и Loc-Dog
© Фото пресс-службы ТНТ Comedy Club
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лев Лещенко на съемках Comedy Club посоветовал Ольге Бузовой обратиться к Loc-Dog за хорошей песней, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

"Loc-Dog – мой большой друг, очень талантливый человек и блистательный поэт. Ты не знаешь его? Он тебе напишет наконец-то хорошую песню", – сказал Лещенко.

Ранее он сам записал с артистом трек "Мы будем жить" и признался в любви к рэпу. Кроме того, у Лещенко состоялось первое выступление в клубе, вместо привычной кремлевской сцены.
Ольга Бузова выпустила несколько дней назад свой третий студийный альбом "Вот она я". В него вошел 21 трек.
Ольга Бузова на церемонии вручения VII русской музыкальной премии телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 19:08Шоубиз
Подписчики Бузовой нашли ее платье на AliExpress
 
ШоубизЗнаменитостирэпОльга БузоваЛев ЛещенкоComedy Club Production
 
 
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