https://ria.ru/20211015/leschenko-1754736907.html

Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам

Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам - РИА Новости, 15.10.2021

Напишет хорошую песню наконец-то: Лещенко дал совет Бузовой по авторам

Лев Лещенко на съемках Comedy Club посоветовал Ольге Бузовой обратиться к Loc-Dog за хорошей песней, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:23

2021-10-15T14:23

2021-10-15T14:23

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знаменитости

рэп

ольга бузова

лев лещенко

comedy club production

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лев Лещенко на съемках Comedy Club посоветовал Ольге Бузовой обратиться к Loc-Dog за хорошей песней, сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.Ранее он сам записал с артистом трек "Мы будем жить" и признался в любви к рэпу. Кроме того, у Лещенко состоялось первое выступление в клубе, вместо привычной кремлевской сцены.Ольга Бузова выпустила несколько дней назад свой третий студийный альбом "Вот она я". В него вошел 21 трек.

https://ria.ru/20211012/buzova-1754268275.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, рэп, ольга бузова, лев лещенко, comedy club production