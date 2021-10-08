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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211008/buzova-1753624709.html
Ольга Бузова выпустила третий альбом
Ольга Бузова выпустила третий альбом - РИА Новости, 08.10.2021
Ольга Бузова выпустила третий альбом
Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я". Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:29
2021-10-08T10:29
шоубиз
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новости культуры
музыка
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я". Об этом она сообщила в своем Instagram.В альбом вошел 21 трек. Релиз состоялся под руководством лейбла Archer Music Production.На некоторые треки певица сняла видеоклипы. Среди них – композиции "Танцуй под Бузову", "Водица" и "Без дел".Сольное шоу "Вот она я" в поддержку альбома планируется провести 28 октября в Москве.Ранее стало известно, что на роль в спектакле "Чудесный грузин" вместо Ольги планировалось взять певицу Валерию.
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ольга бузова, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
10:29 08.10.2021
 
Ольга Бузова выпустила третий альбом

Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я". Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Три года студийной работы, сотни бессонных ночей, нереальное количество часов репетиций, занятий вокалом, мастеринги/пересведения, тонна отслушанного материала, десятки сонграйтеров, участвующих в написании треков", – написала она в социальных сетях.

В альбом вошел 21 трек. Релиз состоялся под руководством лейбла Archer Music Production.
На некоторые треки певица сняла видеоклипы. Среди них – композиции "Танцуй под Бузову", "Водица" и "Без дел".
Сольное шоу "Вот она я" в поддержку альбома планируется провести 28 октября в Москве.
Ранее стало известно, что на роль в спектакле "Чудесный грузин" вместо Ольги планировалось взять певицу Валерию.
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