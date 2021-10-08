https://ria.ru/20211008/buzova-1753624709.html
Ольга Бузова выпустила третий альбом
Ольга Бузова выпустила третий альбом - РИА Новости, 08.10.2021
Ольга Бузова выпустила третий альбом
Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я". Об этом она сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:29
2021-10-08T10:29
2021-10-08T10:29
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я". Об этом она сообщила в своем Instagram.В альбом вошел 21 трек. Релиз состоялся под руководством лейбла Archer Music Production.На некоторые треки певица сняла видеоклипы. Среди них – композиции "Танцуй под Бузову", "Водица" и "Без дел".Сольное шоу "Вот она я" в поддержку альбома планируется провести 28 октября в Москве.Ранее стало известно, что на роль в спектакле "Чудесный грузин" вместо Ольги планировалось взять певицу Валерию.
https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html
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ольга бузова, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры, музыка
Ольга Бузова выпустила третий альбом
Ольга Бузова выпустила третий студийный альбом "Вот она я"