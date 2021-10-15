Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/kurily-1754679253.html
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах - РИА Новости, 15.10.2021
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах
Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:35
2021-10-15T10:07
экономика
япония
курильские острова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кунашир (остров)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_fb3d2ef5f0b3f2ec0724a46854ef9aac.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев."Исходим из того, что практическая реализация масштабных инициатив президента Российской Федерации по ускоренному развитию дальневосточных регионов нашей страны, включая Курильские острова Сахалинской области, станет дополнительным стимулом и для скорейшего достижения результатов в сфере совместной хозяйственной деятельности. Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева &gt;&gt;
https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html
япония
курильские острова
кунашир (остров)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/52/1549645261_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2e2e9e4f1250b6684af764a39aad5507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, япония, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кунашир (остров), россия
09:35 15.10.2021 (обновлено: 10:07 15.10.2021)
 
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах

Россия выступает за подключение японских инвесторов к совместной деятельности на Курилах

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
"Исходим из того, что практическая реализация масштабных инициатив президента Российской Федерации по ускоренному развитию дальневосточных регионов нашей страны, включая Курильские острова Сахалинской области, станет дополнительным стимулом и для скорейшего достижения результатов в сфере совместной хозяйственной деятельности. Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности", - сказал он.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 08:00
"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>
 
ЭкономикаЯпонияКурильские островаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Кунашир (остров)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
Лента новостейМолния