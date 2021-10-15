09:35 15.10.2021 (обновлено: 10:07 15.10.2021)
МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах
Россия выступает за подключение японских инвесторов к совместной деятельности на Курилах
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.
"Исходим из того, что практическая реализация масштабных инициатив президента Российской Федерации по ускоренному развитию дальневосточных регионов нашей страны, включая Курильские острова Сахалинской области, станет дополнительным стимулом и для скорейшего достижения результатов в сфере совместной хозяйственной деятельности. Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности", - сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.