https://ria.ru/20211015/kurily-1754679253.html

МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах

МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах - РИА Новости, 15.10.2021

МИД оценил перспективы сотрудничества с японскими инвесторами на Курилах

Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:35

2021-10-15T09:35

2021-10-15T10:07

экономика

япония

курильские острова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кунашир (остров)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия будет приветствовать подключение иностранных инвесторов, в том числе из Японии, к совместной деятельности на Курилах при наличии их заинтересованности, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев."Исходим из того, что практическая реализация масштабных инициатив президента Российской Федерации по ускоренному развитию дальневосточных регионов нашей страны, включая Курильские острова Сахалинской области, станет дополнительным стимулом и для скорейшего достижения результатов в сфере совместной хозяйственной деятельности. Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, который будет освобожден от налогов на 10 лет. По его словам, налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут воспользоваться не только бизнесмены из РФ, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html

япония

курильские острова

кунашир (остров)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, япония, курильские острова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кунашир (остров), россия