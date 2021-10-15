https://ria.ru/20211015/nozdrev-1754569262.html

Николай Ноздрев: Россию беспокоят последствия создания альянса AUKUS

Николай Ноздрев: Россию беспокоят последствия создания альянса AUKUS - РИА Новости, 15.10.2021

Николай Ноздрев: Россию беспокоят последствия создания альянса AUKUS

Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев рассказал в интервью РИА Новости, как в Москве видят сотрудничество России и Японии на Курильских... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:00

2021-10-15T10:00

2021-10-15T10:00

интервью

вмф рф

токио

воз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

российский фонд прямых инвестиций

камрань

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754567539_0:64:1000:627_1920x0_80_0_0_648a9b3ac0404ba6f4064a39cdc1b03b.jpg

Директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев рассказал в интервью РИА Новости, как в Москве видят сотрудничество России и Японии на Курильских островах, что российская сторона думает о создании нового военного альянса AUKUS, и может ли его формирование привести к возвращению РФ на военно-морскую базу во вьетнамской Камрани.– Президент Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет. Обсуждали ли уже Москва и Токио сотрудничество по совместной деятельности на Курилах с учетом озвученной президентом информации? Поступали ли из Токио сигналы на этот счет?– В соответствии с достигнутыми в декабре 2016 года на высшем уровне договоренностями ведется диалог по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности (СХД) с Японией на южных Курильских островах. Одобрены пять основных направлений сотрудничества: аквакультура, утилизация отходов, ветроэнергетика, создание тепличных хозяйств, организация пакетных туров. В настоящее время с учетом сложной эпидемиологической ситуации в обеих странах обсуждение идет преимущественно в формате видеоконференций по линии специально созданной рабочей группы (на уровне заместителей директоров МИД), а также экспертных онлайн-встреч с участием представителей отраслевых ведомств.Исходим из того, что практическая реализация масштабных инициатив президента Российской Федерации по ускоренному развитию дальневосточных регионов нашей страны, включая Курильские острова Сахалинской области, станет дополнительным стимулом и для скорейшего достижения результатов в сфере СХД. Будем приветствовать подключение к сотрудничеству на этих территориях иностранных инвесторов, в том числе японских, при наличии у них заинтересованности.– На каком этапе переговоры между Россией и Индонезией о строительстве АЭС? Когда может быть подписан контракт? Идет ли речь о российских кредитах под этот проект? И стоит ли ждать в ближайшее время контрактов на строительство плавучих АЭС для Индонезии?– Россия готова к углублению сотрудничества в высокотехнологичных областях, включая мирный атом, с государствами региона, в том числе с Индонезией. Отмечаем и интерес партнеров к достижениям российской ядерной энергетики.Как представляется, потенциал двусторонней кооперации с Джакартой на этом направлении очень большой. В полной мере реализовать его можно будет после того, как индонезийское руководство в принципиальном плане определится с перспективами развития национальной атомной отрасли.– Правительство Таиланда открывает Бангкок и ближайшие к нему туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов без карантина. Отмечалось, что это коснется и российских туристов, привитых "Спутником V". Обсуждается ли сейчас с Таиландом возможность признания других российских вакцин для посещения нашими туристами страны?– Внимательно следим за предпринимаемыми правительством Королевства Таиланд усилиями по противодействию новой коронавирусной инфекции, включая вакцинирование населения страны и упрощение въезда иностранных граждан. Карантинные требования для прибывающих из-за рубежа сохраняются, в частности с 1 октября они составляют семь дней для граждан, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, и "Спутником V", десять дней – для невакцинированных граждан, воспользовавшихся воздушным или морским транспортом, 14 дней – при пересечении сухопутной границы. Кроме того, в рамках туристических программ "Песочница Пхукета" и "Самуи плюс" разрешен въезд привитым упомянутыми вакцинами иностранцам на территорию провинций Пхукет и Сураттани с использованием "бескарантинной" схемы пребывания, но с обязательным размещением в гостиницах, персонал которых вакцинирован от коронавирусной инфекции (категория "SHA+").В настоящее время прорабатывается возможность поставки российских антиковидных препаратов в Таиланд, что станет возможным после завершения процедуры официальной регистрации отечественных вакцин местным регулятором. Профильные структуры двух стран на постоянной основе обсуждают вопросы сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями. При этом таиландская сторона проявляет предметный интерес к технологиям производства наших вакцин, а также различным типам тест-систем, разработанным в России.– Президент Вьетнама в разговоре с президентом России выразил заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства "Спутника V". Обращалась ли вьетнамская сторона к России с конкретными предложениями на этот счет? Озвучивался ли объем российских вакцин, необходимый Вьетнаму?– В настоящее время наиболее актуальная задача для всех государств мира – массовая иммунизация населения. В марте 2021 года "Спутник V" был в числе первых препаратов зарегистрирован Минздравом Социалистической Республики Вьетнам. В сентябре по итогам переговоров Российский фонд прямых инвестиций и вьетнамские компании T&T Group и Vabiotech подписали контракты в общей сложности на 60 миллионов доз, и уже в конце прошлого месяца первая партия в объеме 740 тысяч доз была доставлена в Ханой. При этом, начиная с марта, по линии ряда российских ведомств и компаний в страну в качестве гуманитарной помощи поступило около 15 тысяч доз этой вакцины.В июле на базе упомянутой компании Vabiotech из российского сырья была разлита по ампулам тестовая партия "Спутника V" (30 тысяч доз). В сентябре Институт имени Н.Ф. Гамалеи подтвердил ее соответствие необходимым стандартам качества. Таким образом, "Спутник V" стал первым подобным иностранным препаратом, выпуск которого был налажен в СРВ. Прорабатывается также вопрос о передаче технологий для полноценного производства этого фармсредства во Вьетнаме. Рассматривается возможность организации поставок и "Спутника лайт" после его регистрации в СРВ. Надеемся, что использование "Спутника V" благодаря его высокой эффективности и безопасности будет способствовать обузданию пандемии новой коронавирусной инфекции, охватившей почти все города и провинции СРВ.– Считает ли Москва создание американо-британо-австралийского блока AUKUS направленным не только против Китая, но и России? Как Россия планирует в таком случае реагировать на этот альянс? Может ли идти речь о каких-то совместных шагах с Китаем?– В настоящее время собираем и анализируем информацию, касающуюся нового трехстороннего альянса США, Великобритании и Австралии (AUKUS). Пока что одной из практических задач указанного объединения декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота под предлогом деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования "Томагавк", договоренностях о ротационном развертывании на зеленом континенте самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании. Все это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия.– Может ли идти речь о возвращении России на базу Камрань для нейтрализации угроз, возникающих в регионе в связи с AUKUS?– Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что Россия проводит свою внешнюю политику на основе уважения международного права и стремится к выработке совместно с мировым сообществом объединительной и конструктивной повестки дня, а также эффективных ответов на общие вызовы и угрозы. Считаем важным обеспечение равной и неделимой безопасности для всех и неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые сколачиваются для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.Взаимодействие России со странами АТР, в том числе с нашим всеобъемлющим стратегическим партнером Вьетнамом, строится именно на таких принципах. Оно отвечает обоюдным национальным интересам и не зависит от конъюнктурных колебаний. Военное и военно-техническое сотрудничество с СРВ составляет важную часть двусторонних отношений. Оно осуществляется в строгом соответствии с международными нормами и двусторонними соглашениями и не направлено против кого бы то ни было.Пункт материально-технического обеспечения ВМФ Советского Союза на полуострове Камрань был закрыт в 2002 году по согласованию сторон. Сегодня часть имеющейся инфраструктуры используется Вьетнамом в гражданских целях.Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России регулярно заходят в порты Вьетнама, в том числе в Камрань, где им оказывается неизменно теплый прием. Кстати, военные корабли других государств, включая Великобританию, Индию, США, Японию, также посещают порты СРВ. Подчеркну, что Вьетнам проводит самостоятельную многовекторную внешнюю политику, одним из элементов которой является отказ от размещения на своей территории объектов иностранных вооруженных сил и от вступления в военные союзы против третьих государств.Мы в свою очередь также рады принимать гостей из ВМС Вьетнамской народной армии. Так, в июле-августе текущего года два фрегата ВМС ВНА осуществили второй в истории заход в порт Владивосток для участия в Армейских международных играх и параде по случаю Дня ВМФ России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/kupily-1754317427.html

https://ria.ru/20211011/tailand-1754071906.html

https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211010/zakharova-1753909283.html

токио

камрань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, вмф рф, токио, воз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), российский фонд прямых инвестиций, камрань, россия