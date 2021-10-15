https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754771543.html

Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса

Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса

Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:47

2021-10-15T16:47

2021-10-15T16:47

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова."Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла… Мне важно было донести, что эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию", - пояснила Баранова.Ранее Баранова отмечала, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь выяснить - является ли штамм дельта последний вариацией вируса или возможны дальнейшие мутации. Такой вывод позволил бы улучшить профилактику и лечение вируса. Однако, ни одна лаборатория не рискнет заниматься подобными исследованиями из-за давления общественности и чиновников, которое спровоцировано слухами об искусственном происхождении вируса.Она уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не означает риск проникновения вирусов в популяцию человека. В ходе научной работы ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных работ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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