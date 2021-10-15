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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754771543.html
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса
Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:47
2021-10-15T16:47
распространение коронавируса
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сша
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова."Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла… Мне важно было донести, что эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию", - пояснила Баранова.Ранее Баранова отмечала, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь выяснить - является ли штамм дельта последний вариацией вируса или возможны дальнейшие мутации. Такой вывод позволил бы улучшить профилактику и лечение вируса. Однако, ни одна лаборатория не рискнет заниматься подобными исследованиями из-за давления общественности и чиновников, которое спровоцировано слухами об искусственном происхождении вируса.Она уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не означает риск проникновения вирусов в популяцию человека. В ходе научной работы ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных работ.
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общество, сша, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова
16:47 15.10.2021
 
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса

Биолог Анча Баранова: происхождение коронавируса не имеет критического значения

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
"Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла… Мне важно было донести, что эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию", - пояснила Баранова.
Ранее Баранова отмечала, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь выяснить - является ли штамм дельта последний вариацией вируса или возможны дальнейшие мутации. Такой вывод позволил бы улучшить профилактику и лечение вируса. Однако, ни одна лаборатория не рискнет заниматься подобными исследованиями из-за давления общественности и чиновников, которое спровоцировано слухами об искусственном происхождении вируса.
Она уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не означает риск проникновения вирусов в популяцию человека. В ходе научной работы ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных работ.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
Распространение коронавирусаОбществоСШАРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнча Баранова
 
 
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