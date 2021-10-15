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Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса
Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:47
2021-10-15T16:47
2021-10-15T16:47
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Происхождение COVID-19 не имеет критического значения, ставить подобный вопрос "не имеет смысла", сказала РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова."Я полтора года комментирую COVID-19 и никогда не говорила о возможном искусственном происхождении вируса. На мой взгляд, ставить подобный вопрос не имеет смысла… Мне важно было донести, что эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию", - пояснила Баранова.Ранее Баранова отмечала, что эксперименты над SARS-COV-2 в лабораторных условиях в настоящее время могли бы помочь выяснить - является ли штамм дельта последний вариацией вируса или возможны дальнейшие мутации. Такой вывод позволил бы улучшить профилактику и лечение вируса. Однако, ни одна лаборатория не рискнет заниматься подобными исследованиями из-за давления общественности и чиновников, которое спровоцировано слухами об искусственном происхождении вируса.Она уточнила, что ученые часто выделяют вирусы из различных природных организмов, но это не означает риск проникновения вирусов в популяцию человека. В ходе научной работы ученые отбирают части вирусов, которые не жизнеспособны и подходят только для лабораторных работ.
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общество, сша, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анча баранова
Биолог оценила версию об искусственном происхождении коронавируса
Биолог Анча Баранова: происхождение коронавируса не имеет критического значения