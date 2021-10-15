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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754715701.html
Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19
COVID-19 мог появиться из-за мутации двух близких коронавирусов, а не был создан в лаборатории, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:34
2021-10-15T12:34
распространение коронавируса
открытия - риа наука
коронавирус covid-19
дидье питте
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ЖЕНЕВА, 15 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 мог появиться из-за мутации двух близких коронавирусов, а не был создан в лаборатории, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте."Мы знаем, что вирус, который мы называем COVID-19, это лишь один из коронавирусов. И поскольку коронавирусы часто мутируют, мы можем проследить за этими мутациями во времени. Интересно то, что мутация появляется из-за S-белка, с помощью которого вирус прицепляется к эпителию во рту, носу и горле человека. Мы начали получать сведения о появлении коронавируса в Ухани, без понятия, когда эта пандемия началась в действительности. И сегодня, когда мы смогли восстановить всю серию элементов различных фаз изменений S-белка, мы видим, что в начале данных трансформаций совершенно точно было генетическое присутствие двух коронавирусов", - сказал эксперт.По его словам, скорее всего, до выявления вируса в Ухани произошло некое событие, которое спровоцировало мутацию S-белка двух коронавирусов, вероятно, в промежуточном переносчике, и позволило вирусу заражать и людей."Мы все помним про Sars-COV-1, у которого тоже есть такой S-белок, но он менее заразный и отличается. В настоящий момент есть свидетельства того, что было два близких друг другу коронавируса, которые в какой-то момент смогли доставить генетический материал, что объясняет эту внезапную модификацию, которая позволила S-белку стать настолько эффективным, что он стал заразным для человека… Знание о том, что, возможно, это было два коронавируса, чей генетический материал позволил измениться S-белку, это еще одно свидетельство против теории, что COVID-19 был создан в лаборатории", - пояснил ученый.Питте подчеркнул, что новые мутации S-белка COVID-19 приводят к тому, что данный белок легче прицепляется к слизистой человека. Это объясняет то, что в настоящий момент малое количество варианта "дельта" заражает человека быстрее, чем это было с вариантом "альфа". Эксперт отметил, что недавние эксперименты на обезьянах показывают связь количества вируса с реакцией тела на него и объясняют, при каком уровне инфекции выше вероятность получить серьезную пневмонию или умереть от заражения.
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открытия - риа наука, коронавирус covid-19, дидье питте
12:34 15.10.2021
 
Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19

Изобретатель Питте: COVID-19 мог возникнуть из-за мутации двух близких коронавирусов

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / Alexander Raths
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 мог появиться из-за мутации двух близких коронавирусов, а не был создан в лаборатории, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.
"Мы знаем, что вирус, который мы называем COVID-19, это лишь один из коронавирусов. И поскольку коронавирусы часто мутируют, мы можем проследить за этими мутациями во времени. Интересно то, что мутация появляется из-за S-белка, с помощью которого вирус прицепляется к эпителию во рту, носу и горле человека. Мы начали получать сведения о появлении коронавируса в Ухани, без понятия, когда эта пандемия началась в действительности. И сегодня, когда мы смогли восстановить всю серию элементов различных фаз изменений S-белка, мы видим, что в начале данных трансформаций совершенно точно было генетическое присутствие двух коронавирусов", - сказал эксперт.
По его словам, скорее всего, до выявления вируса в Ухани произошло некое событие, которое спровоцировало мутацию S-белка двух коронавирусов, вероятно, в промежуточном переносчике, и позволило вирусу заражать и людей.
"Мы все помним про Sars-COV-1, у которого тоже есть такой S-белок, но он менее заразный и отличается. В настоящий момент есть свидетельства того, что было два близких друг другу коронавируса, которые в какой-то момент смогли доставить генетический материал, что объясняет эту внезапную модификацию, которая позволила S-белку стать настолько эффективным, что он стал заразным для человека… Знание о том, что, возможно, это было два коронавируса, чей генетический материал позволил измениться S-белку, это еще одно свидетельство против теории, что COVID-19 был создан в лаборатории", - пояснил ученый.
Питте подчеркнул, что новые мутации S-белка COVID-19 приводят к тому, что данный белок легче прицепляется к слизистой человека. Это объясняет то, что в настоящий момент малое количество варианта "дельта" заражает человека быстрее, чем это было с вариантом "альфа". Эксперт отметил, что недавние эксперименты на обезьянах показывают связь количества вируса с реакцией тела на него и объясняют, при каком уровне инфекции выше вероятность получить серьезную пневмонию или умереть от заражения.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Распространение коронавирусаОткрытия - РИА НаукаКоронавирус COVID-19Дидье Питте
 
 
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