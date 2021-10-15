https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754715701.html

Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19

Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

Швейцарский изобретатель антисептика выдвинул версию происхождения COVID-19

COVID-19 мог появиться из-за мутации двух близких коронавирусов, а не был создан в лаборатории, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:34

2021-10-15T12:34

2021-10-15T12:34

распространение коронавируса

открытия - риа наука

коронавирус covid-19

дидье питте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg

ЖЕНЕВА, 15 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. COVID-19 мог появиться из-за мутации двух близких коронавирусов, а не был создан в лаборатории, заявил в интервью РИА Новости руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте."Мы знаем, что вирус, который мы называем COVID-19, это лишь один из коронавирусов. И поскольку коронавирусы часто мутируют, мы можем проследить за этими мутациями во времени. Интересно то, что мутация появляется из-за S-белка, с помощью которого вирус прицепляется к эпителию во рту, носу и горле человека. Мы начали получать сведения о появлении коронавируса в Ухани, без понятия, когда эта пандемия началась в действительности. И сегодня, когда мы смогли восстановить всю серию элементов различных фаз изменений S-белка, мы видим, что в начале данных трансформаций совершенно точно было генетическое присутствие двух коронавирусов", - сказал эксперт.По его словам, скорее всего, до выявления вируса в Ухани произошло некое событие, которое спровоцировало мутацию S-белка двух коронавирусов, вероятно, в промежуточном переносчике, и позволило вирусу заражать и людей."Мы все помним про Sars-COV-1, у которого тоже есть такой S-белок, но он менее заразный и отличается. В настоящий момент есть свидетельства того, что было два близких друг другу коронавируса, которые в какой-то момент смогли доставить генетический материал, что объясняет эту внезапную модификацию, которая позволила S-белку стать настолько эффективным, что он стал заразным для человека… Знание о том, что, возможно, это было два коронавируса, чей генетический материал позволил измениться S-белку, это еще одно свидетельство против теории, что COVID-19 был создан в лаборатории", - пояснил ученый.Питте подчеркнул, что новые мутации S-белка COVID-19 приводят к тому, что данный белок легче прицепляется к слизистой человека. Это объясняет то, что в настоящий момент малое количество варианта "дельта" заражает человека быстрее, чем это было с вариантом "альфа". Эксперт отметил, что недавние эксперименты на обезьянах показывают связь количества вируса с реакцией тела на него и объясняют, при каком уровне инфекции выше вероятность получить серьезную пневмонию или умереть от заражения.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, коронавирус covid-19, дидье питте