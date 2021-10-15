https://ria.ru/20211015/klinton-1754792982.html
Инфекция распространилась в кровоток. Что известно о состоянии Билла Клинтона
СМИ рассказали о состоянии Клинтона - РИА Новости, 15.10.2021
Инфекция распространилась в кровоток. Что известно о состоянии Билла Клинтона
Бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированного ранее, могут в пятницу выписать из больницы, сообщает канал KTLA. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:10
2021-10-15T18:10
2021-10-15T18:15
в мире
сша
билл клинтон
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона, госпитализированного ранее, могут в пятницу выписать из больницы, сообщает канал KTLA.Как сообщалось ранее, лечащие врачи бывшего президента Альпеш Амин и Лайза Бардак заявили, что урологические инфекции у пожилых людей не являются редкостью и легко поддаются лечению. Клинтон посетил Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования.Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. До этого он пять раз избирался губернатором штата Арканзас, который является его малой родиной.
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в мире, сша, билл клинтон
18:10 15.10.2021 (обновлено: 18:15 15.10.2021)
СМИ рассказали о состоянии Клинтона
KTLA: бывшего президента США Билла Клинтона могут выписать из больницы в пятницу