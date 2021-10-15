https://ria.ru/20211015/kitay-1754701489.html

Житель Китая создал в домашней лаборатории лекарство для спасения сына

Житель Китая создал в домашней лаборатории лекарство для спасения сына - РИА Новости, 15.10.2021

Житель Китая создал в домашней лаборатории лекарство для спасения сына

В Китае владелец маленького онлайн-магазина занялся химией и генетическими исследованиями, чтобы создать лекарство для своего смертельно больного сына, сообщает РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:37

2021-10-15T11:37

2021-10-15T12:56

в мире

китай

куньмин

юньнань

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. В Китае владелец маленького онлайн-магазина занялся химией и генетическими исследованиями, чтобы создать лекарство для своего смертельно больного сына, сообщает South China Morning Post.Сюй Вэй из города Куньмин в южной провинции Юньнань столкнулся с большой бедой: у его годовалого сына диагностировали редкое заболевание — болезнь Менкеса, при которой происходит нарушение клеточного транспорта меди. Продолжительность жизни в таких случаях обычно не превышает трех лет.Имея только школьное образование, Сюй Вэй решил синтезировать лекарство самостоятельно, после того как экспериментальное лечение в клинике не помогло. Сюй Вэй также не смог найти в Китае доступ к гистидину меди, необходимому для терапии, а заказать его в другой стране из-за ограничений, вызванных пандемией, не получилось.Сперва Сюй Вэй связался с химическими компаниями, надеясь, что они смогут произвести для него гистидин меди, но это оказалось слишком дорого, а процесс утверждения со стороны регулирующих органов занял бы годы. Тогда он самостоятельно приступил к изучению химии. Информацию Сюй Вэй брал из американских научных онлайн-журналов."Я использовал программное обеспечение для перевода, потому что не знаю английского. Иногда переводы не имели смысла, и я проверял каждое слово. Это было сложно, но всегда можно было найти какие-то подсказки в интернете", — сказал он.Сюй Вэй также записался на публичные курсы в нескольких университетах, где стал изучать фармакологию. Вскоре он организовал у себя в квартире химическую лабораторию, обошедшуюся ему в 3100 долларов, и приступил к созданию лекарства.После того как он испытал полученный гистидин меди на кроликах и на себе самом и убедился в его безопасности, он ввел его своему сыну, а затем привез ребенка в больницу, чтобы провести анализы и исключить возможные осложнения.В дальнейшем Сюй Вэй создал еще один препарат, помогающий, согласно некоторым исследованиям, при болезни Менкеса — элескломол, который он также испытал на кроликах и себе.Его двухлетний сын не может самостоятельно переворачиваться, говорить и способен принимать только жидкую пищу, но каждый раз, когда его смешат, он улыбается. Сюй Вэй надеется, что исследования в области генетики помогут излечить его. Сейчас мужчина готовится к поступлению в университет, где будет изучать генную инженерию."Передо мной не стоит вопрос, стоит ли оно того или нет. Я считаю, что любые трудности можно преодолеть, и надеюсь, что мой ребенок сможет пойти на поправку. Я просто должен сделать все, что в моих силах", — сказал он.Как отметили в местном комитете по здравоохранению, пока Сюй Вэй производит лекарство исключительно для своего сына в единичных экземплярах, а также не продает его третьим лицам, власти не будут привлекать его к ответственности.

https://ria.ru/20210205/troynyashki-1596049160.html

https://sn.ria.ru/20210610/rusfond-1736325627.html

китай

куньмин

юньнань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, китай, куньмин, юньнань