https://ria.ru/20211015/iv_roshe-1754803586.html

Французы поставили Навального на место

Во Франции отклонили иск Навального к "Ив Роше" - РИА Новости, 15.10.2021

Французы поставили Навального на место

Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:07

2021-10-15T19:07

2021-10-15T19:53

в мире

происшествия

франция

алексей навальный

олег навальный

ив роше

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283628_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_a52365c6051769d7f5252cebded5ca7f.jpg

ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван (запад Франции) в феврале 2019 года после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, которые обвинили компанию "Ив Роше" в клевете."Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуру, изданному 11 октября", - сказал прокурор Вана Максим Антье.Французские адвокаты Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр заявили, что планируют подать апелляцию в связи этим решением.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html

https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html

https://ria.ru/20211007/shulgin-1753599681.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, франция, алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия