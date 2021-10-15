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Французы поставили Навального на место
Во Франции отклонили иск Навального к "Ив Роше" - РИА Новости, 15.10.2021
Французы поставили Навального на место
Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:07
2021-10-15T19:53
в мире
происшествия
франция
алексей навальный
олег навальный
ив роше
россия
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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.Отмечается, что предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван (запад Франции) в феврале 2019 года после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, которые обвинили компанию "Ив Роше" в клевете."Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуру, изданному 11 октября", - сказал прокурор Вана Максим Антье.Французские адвокаты Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр заявили, что планируют подать апелляцию в связи этим решением.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html
https://ria.ru/20211011/blokirovka-1754038612.html
https://ria.ru/20211007/shulgin-1753599681.html
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в мире, происшествия, франция, алексей навальный, олег навальный, ив роше, россия
19:07 15.10.2021 (обновлено: 19:53 15.10.2021)
 
Во Франции отклонили иск Навального к "Ив Роше"

Прокуратура Франции прекратила расследование против "Ив Роше" по жалобе Навального

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван (запад Франции) в феврале 2019 года после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, которые обвинили компанию "Ив Роше" в клевете.
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"Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуру, изданному 11 октября", - сказал прокурор Вана Максим Антье.
Французские адвокаты Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр заявили, что планируют подать апелляцию в связи этим решением.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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