19:07 15.10.2021 (обновлено: 19:53 15.10.2021)
Во Франции отклонили иск Навального к "Ив Роше"
Прокуратура Франции прекратила расследование против "Ив Роше" по жалобе Навального
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
ПАРИЖ, 15 окт - РИА Новости. Судебный следователь во Франции издал постановление о прекращении расследования против компании "Ив Роше" по жалобе, поданной Алексеем Навальным, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на прокуратуру.
Отмечается, что предварительное расследование было начато прокуратурой города Ван (запад Франции) в феврале 2019 года после жалобы братьев Алексея и Олега Навальных, которые обвинили компанию "Ив Роше" в клевете.
"Я вам подтверждаю постановление о прекращении дела по ходатайству прокуратуру, изданному 11 октября", - сказал прокурор Вана Максим Антье.
Французские адвокаты Навальных Вильям Бурдон и Амели Лефебр заявили, что планируют подать апелляцию в связи этим решением.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение. Навальный сейчас отбывает наказание в колонии.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.