Чернышенко поручил активнее информировать IT-компании о мерах господдержки
Чернышенко поручил РЦТ активнее информировать IT-компании в регионах о мерах господдержки
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение региональным руководителям цифровой трансформации (РЦТ) активнее информировать IT-компании о существующих мерах господдержки, в том числе грантах на развитие, сообщается на сайте Минцифры РФ.
"Руководители цифровой трансформации должны быть проводниками мер поддержки как на развитие, так и на внедрение цифровых решений в регионах. Их задача - сообщать о доступных инструментах, предоставляемых федеральными институтами развития. Только в 2021 году в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" на реализацию мер поддержки выделено 7 миллиардов рублей, до 2024 года планируется выделить более 40 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
По словам Чернышенко, общение с бизнесом в регионах дало понять, что большинство предпринимателей не имеют информации о комплексе в том числе финансовых мер поддержки, предлагаемых государством для развития IT-бизнеса.
Отмечается, что программа грантовой поддержки сквозных цифровых технологий стартовала в 2019 году в рамках федерального проекта "Цифровые технологии". С этого момента получить государственную поддержку может российская компания, которая планирует разработку, внедрение и масштабирование перспективного IT-продукта.
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"В 2020 году в рамках проекта "Цифровые технологии" было подано более 2000 заявок на получение грантовой поддержки, с 295 победителями заключены соглашения. При этом наряду с городами-лидерами, есть и 11 регионов, из которых не поступило ни одной заявки. Руководители цифровой трансформации регионов должны знать, с одной стороны, всех заметных ИТ-разработчиков, с другой - потребности бизнеса во внедрении отечественных ИТ-решений. Нужно привлекать как разработчиков, так и заказчиков к использованию существующих мер поддержки", - подчеркнул замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.
Уточняется, что в 2021 году конкурсные отборы проводят три фонда: "Сколково", Российский фонд развития информационных технологий и Фонд содействия инновациям. Также российские предприниматели могут пройти программы акселерации Фонда развития интернет-инициатив и получить консультацию экспертов по развитию своего бизнеса и популяризации ИТ-решений.
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