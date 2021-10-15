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МВД предложило ввести послабления для россиян с двойным гражданством
МВД предложило ввести послабления для россиян с двойным гражданством - РИА Новости, 15.10.2021
МВД предложило ввести послабления для россиян с двойным гражданством
Гражданам России, у которых есть гражданство другой страны, могут разрешить работать на ряде должностей и в сферах, которые иностранцам запрещены, но только в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:04
2021-10-15T20:04
общество
работа
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
гражданство
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданам России, у которых есть гражданство другой страны, могут разрешить работать на ряде должностей и в сферах, которые иностранцам запрещены, но только в том случае, если выйти из гражданства другой страны они не могут по независящей от них причине, соответствующий законопроект предложило МВД РФ.В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий допуск к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство и не имеющих возможности от него отказаться. В силу указ вступил 25 августа - в день его подписания.Изменения предлагается внести в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в частности предусматривающий, что иностранный гражданин имеет ряд ограничений в России. Как отмечается в пояснительной записке, он не может находиться на муниципальной службе, также есть ограничения, касающиеся мореплавания, в том числе на военных кораблях, он также не может быть членом экипажа летательных аппаратов государственной авиации. Иностранец в том числе не может быть принят на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Допуск иностранцев к государственной службе определяется федеральным законом."Если в соответствии с федеральными законами допуск к указанным в пункте 1 настоящей статьи видам деятельности (должностям) ограничен для граждан РФ в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства, такие граждане РФ могут быть в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, допущены к соответствующим видам деятельности (должностям)", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.При этом уточняется, что это правило предполагается только для тех россиян, у которых иностранное гражданство не прекращено по независящим от них причинам, а соответствующая деятельность не требует допуска к гостайне.В пояснительной записке такая новация объясняется тем, что вопросы гражданства в других странах "являются суверенным правом иностранного государства", а РФ не может повлиять на правовую связь "вышеуказанных лиц со страной, гражданство которой они имеют одновременно с гражданством РФ".Там также объясняется, что оценивать необходимость допуска граждан РФ с гражданством другой страны будет представитель нанимателя, который должен будет ее (необходимость) обосновать: например, наличие у работника необходимой квалификации, уникальных знаний, соответствие его профессиональным стандартам и так далее. Независимость же причин невозможности выйти из гражданства другой страны от самого гражданина будет оценивать президент России или комиссия по вопросам гражданства при президенте.
https://ria.ru/20211015/sovfed-1754739062.html
https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html
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общество, работа, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, гражданство
20:04 15.10.2021
 
МВД предложило ввести послабления для россиян с двойным гражданством

Россиянам с двойным гражданством могут разрешить работу в закрытых для иностранцев сферах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД РФ
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Гражданам России, у которых есть гражданство другой страны, могут разрешить работать на ряде должностей и в сферах, которые иностранцам запрещены, но только в том случае, если выйти из гражданства другой страны они не могут по независящей от них причине, соответствующий законопроект предложило МВД РФ.
В конце августа президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий допуск к государственной или муниципальной службе россиян, имеющих иностранное гражданство и не имеющих возможности от него отказаться. В силу указ вступил 25 августа - в день его подписания.
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Изменения предлагается внести в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в частности предусматривающий, что иностранный гражданин имеет ряд ограничений в России. Как отмечается в пояснительной записке, он не может находиться на муниципальной службе, также есть ограничения, касающиеся мореплавания, в том числе на военных кораблях, он также не может быть членом экипажа летательных аппаратов государственной авиации. Иностранец в том числе не может быть принят на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности РФ. Допуск иностранцев к государственной службе определяется федеральным законом.
"Если в соответствии с федеральными законами допуск к указанным в пункте 1 настоящей статьи видам деятельности (должностям) ограничен для граждан РФ в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства, такие граждане РФ могут быть в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, допущены к соответствующим видам деятельности (должностям)", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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При этом уточняется, что это правило предполагается только для тех россиян, у которых иностранное гражданство не прекращено по независящим от них причинам, а соответствующая деятельность не требует допуска к гостайне.
В пояснительной записке такая новация объясняется тем, что вопросы гражданства в других странах "являются суверенным правом иностранного государства", а РФ не может повлиять на правовую связь "вышеуказанных лиц со страной, гражданство которой они имеют одновременно с гражданством РФ".
Там также объясняется, что оценивать необходимость допуска граждан РФ с гражданством другой страны будет представитель нанимателя, который должен будет ее (необходимость) обосновать: например, наличие у работника необходимой квалификации, уникальных знаний, соответствие его профессиональным стандартам и так далее. Независимость же причин невозможности выйти из гражданства другой страны от самого гражданина будет оценивать президент России или комиссия по вопросам гражданства при президенте.
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