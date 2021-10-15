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Депутат возмутилась небольшим числом женщин в Госдуме

Депутат возмутилась небольшим числом женщин в Госдуме - РИА Новости, 15.10.2021

Депутат возмутилась небольшим числом женщин в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ) возмутилась небольшим представительством женщин в комитетах нижней палаты парламента. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:39

2021-10-15T17:39

2021-10-15T17:39

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ) возмутилась небольшим представительством женщин в комитетах нижней палаты парламента."В Госдуме не уважают женщин, или место женщины у плиты?" - написала Филатова в своем Telegram-канале. Парламентарий привела в пример модель семьи, где партнеры делят обязанности и уважают друг друга. По словам политика, у нее возникают сомнения "по поводу уважения главного законодательного органа страны - Госдумы" к женщинам."Несмотря на то, что женщины и мужчины обладают равными правами, и в России женщин больше, чем мужчин, Госдума формируется практически без представительства женщин. Более того в некоторых фракциях вообще нет ни одной женщины депутата (ЛДПР)", - добавила она.Как отметила депутат, "в нашей стране женщин живёт больше, но их интересы в Госдуме почему-то представляют мужчины (вне зависимости от политической партии)", а права женщин-депутатов ущемляются. "И даже права тех немногих женщин депутатов, кто всё же попал в Госдуму, продолжают ущемлять. Это касается как возможности выступлений, так и в первую очередь распределения руководящих должностей", - продолжила политик.Так Филатова подчеркнула, что при наличии 32 комитетов, сформированных в Госдуме VIII созыва, 5 комитетов должны были возглавить женщины. "Но даже здесь нас умудрились кинуть, и женщинам разрешили возглавить только 4 комитета", - написала она."Многие из вас скажут, что вообще не принципиально, сколько в Госдуме женщин и сколько их на руководящих позициях. Но если это не принципиально, то почему такая разница? А если женщин будет 84% в Думе? Это тоже будет не принципиально?" - заключила депутат.

https://ria.ru/20211015/kolpak-1754661409.html

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