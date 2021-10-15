https://ria.ru/20211015/frilans-1754667596.html
Названы лучшие города для фриланса
Названы лучшие города для фриланса - РИА Новости, 15.10.2021
Названы лучшие города для фриланса
Самыми комфортными городами для работы на фрилансе россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:59
2021-10-15T05:59
2021-10-15T10:19
общество
санкт-петербург
таиланд
сочи
москва
бали (остров)
россия
туризм
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Самыми комфортными городами для работы на фрилансе россияне считают Москву, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие более 4900 пользователей сервиса из всех регионов страны, которые хотели бы работать на фрилансе.Еще 17% опрошенных отметили удобство Екатеринбурга для фриланса, по 14% проголосовали за Краснодар и Новосибирск, а каждый десятый опрошенный указал на Казань.Важнейшим фактором при выборе города для работы на фрилансе респонденты назвали число запускаемых проектов — 43% голосов. 41% опрошенных отметили значимость стабильного интернета, а 40% — развитую инфраструктуру.Четверть участников исследования (24%) заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов, а 13% — большого количества мест отдыха и развлечений. Для 8% опрошенных весомым фактором является хорошая погода в выбранных городах, для 6% — невысокие цены, а для 5% — низкая стоимость жилья.Самой подходящей страной для работы на фрилансе 45% респондентов назвали Россию, 30% - США, 28% — Германию, а 21% — Швецию. Еще 18% считают привлекательными для фрилансеров ОАЭ, 14% — Бали, 11% — Канаду, 10% — Китай, а 7% — Таиланд.
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, таиланд, сочи, москва, бали (остров), россия, новости - туризм
05:59 15.10.2021 (обновлено: 10:19 15.10.2021)
Названы лучшие города для фриланса
Исследование сервиса "Работа.ру" выявило лучшие города для фриланса