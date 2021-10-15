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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/forum-1754724101.html
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии - РИА Новости, 15.10.2021
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:10
2021-10-15T13:53
коронавирус covid-19
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербургский международный культурный форум
ольга любимова
россия
культура
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ."Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября", - сказано в сообщении.По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.
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коронавирус covid-19, общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербургский международный культурный форум, ольга любимова, россия, культура
13:10 15.10.2021 (обновлено: 13:53 15.10.2021)
 
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии

Санкт-Петербургский культурный форум в 2021 году отменили из-за пандемии COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
"Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября", - сказано в сообщении.
По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.
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КультураКоронавирус COVID-19ОбществоСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-Петербургский Международный культурный форумОльга ЛюбимоваРоссияКультура
 
 
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