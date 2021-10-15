https://ria.ru/20211015/forum-1754724101.html
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии - РИА Новости, 15.10.2021
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:10
2021-10-15T13:10
2021-10-15T13:53
коронавирус covid-19
общество
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербургский международный культурный форум
ольга любимова
россия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_0:0:3526:1983_1920x0_80_0_0_fdf61fc3ec0294cf56e168aa0a8e84c7.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ."Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября", - сказано в сообщении.По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.
https://ria.ru/20211015/literatura-1754705551.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748922965_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_33c22266f3ba5a79f5829f31c4988e89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербургский международный культурный форум, ольга любимова, россия, культура
13:10 15.10.2021 (обновлено: 13:53 15.10.2021)
Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
Санкт-Петербургский культурный форум в 2021 году отменили из-за пандемии COVID-19