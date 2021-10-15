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Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии

Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии - РИА Новости, 15.10.2021

Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии

Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:10

2021-10-15T13:10

2021-10-15T13:53

коронавирус covid-19

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербургский международный культурный форум

ольга любимова

россия

культура

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Санкт-Петербургский Международный культурный форум в 2021 году отменен из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ."Министерством культуры Российской Федерации принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, проведение которого было запланировано с 11 по 13 ноября", - сказано в сообщении.По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством РФ, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом.

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санкт-петербург

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коронавирус covid-19, общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербургский международный культурный форум, ольга любимова, россия, культура