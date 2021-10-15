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Официальный курс евро на пятницу снизился на 60 копеек

Официальный курс евро на пятницу снизился на 60 копеек - РИА Новости, 15.10.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на 60 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 60,71 копейки, до 82,7276 рубля, курс доллара снизился на 54,75... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:25

2021-10-15T14:25

2021-10-15T14:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 60,71 копейки, до 82,7276 рубля, курс доллара снизился на 54,75 копейки, до 71,2371 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 57,43 копейки, составив 76,4078 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия