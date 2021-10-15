https://ria.ru/20211015/erdogan-1754757176.html

Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции

Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции - РИА Новости, 15.10.2021

Эрдоган оценил роль России в газовой стабильности Турции

Турция не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:40

2021-10-15T15:40

2021-10-15T15:40

природный газ

реджеп тайип эрдоган

турция

россия

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АНКАРА, 15 окт – РИА Новости. Турция не имеет проблем с обеспечением газом, в том числе благодаря соглашениям с Россией, заявил президент страны Тайип Эрдоган."Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем", - сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что что в странах Запада проблемы с газоснабжением продолжаются."А в Турции никаких проблем с газом нет. Мы приняли и будем принимать все необходимые меры", - добавил турецкий лидер.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

турция

россия

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природный газ, реджеп тайип эрдоган, турция, россия