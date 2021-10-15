https://ria.ru/20211015/ekspo-1754799425.html

Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе

Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе - РИА Новости, 15.10.2021

Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе

Украина подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Одессе, сообщает Международное бюро выставок (BIE). РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:06

2021-10-15T19:06

2021-10-15T19:06

экономика

одесса

экспо

россия

экспо-2030

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754802583_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7c1948fb70fcb775f7b9bafd615aba.jpg

ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Украина подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Одессе, сообщает Международное бюро выставок (BIE)."Письмо премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было передано генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу послом Украины во Франции Вадимом Омельченко", - говорится в коммюнике BIE. Отмечается, что Украина в заявке назвала тему "Экспо-2030" в Одессе с 1 мая по 31 октября 2030: "Возрождение. Технология. Будущее ".В конце апреля Россия первой представила свою кандидатуру, предложив провести выставку в Москве. Заявки на проведение "Экспо-2030" также представили Южная Корея и Италия.Прием заявок прекратят 29 октября. После этого этапа заявители должны будут представить досье более подробно. Затем Международное бюро выставок изучит все заявки. Страну, в которой пройдет "Экспо-2030", выберут 169 стран-участниц BIE в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.Сейчас "Экспо" проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В 2025 году выставка состоится в Японии.Всемирная выставка "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства."Экспо – это крупнейшая в мире выставка, которая по масштабам и срокам проведения превосходит и Олимпийские игры, и Чемпионат мира по футболу. Также данное событие обладает огромным экономическим потенциалом для города-организатора. Поэтому неудивительно, что сейчас уже четыре страны выдвинули своих кандидатов для проведения мероприятия в 2030 году. Москва не только первой стала городом-кандидатом, но и, по мнению многих экспертов, является фаворитом в этой гонке", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор заявочного комитета "Москва Экспо-2030" Алексей Калачев.По его словам, активное развитие инновационной сферы и информационных технологий, большое количество талантливых разработчиков, комфортная городская среда и богатые культурные традиции – все это является неоспоримыми преимуществами российской заявки."О намерении Одессы стать кандидатом на право проведения Экспо в 2030 году было известно уже давно, и это не стало сюрпризом. При этом наши планы никак не меняются от появления новых городов-кандидатов, потому что те возможности, опыт, экономический потенциал, которым обладает Москва, уникальны", - заключил Калачев.

https://ria.ru/20210429/ekspo-1730561841.html

https://ria.ru/20210126/expo-1594595289.html

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, одесса, экспо, россия, экспо-2030