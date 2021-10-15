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Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе
Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе - РИА Новости, 15.10.2021
Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе
Украина подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Одессе, сообщает Международное бюро выставок (BIE). РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:06
2021-10-15T19:06
экономика
одесса
экспо
россия
экспо-2030
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ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Украина подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Одессе, сообщает Международное бюро выставок (BIE)."Письмо премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было передано генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу послом Украины во Франции Вадимом Омельченко", - говорится в коммюнике BIE. Отмечается, что Украина в заявке назвала тему "Экспо-2030" в Одессе с 1 мая по 31 октября 2030: "Возрождение. Технология. Будущее ".В конце апреля Россия первой представила свою кандидатуру, предложив провести выставку в Москве. Заявки на проведение "Экспо-2030" также представили Южная Корея и Италия.Прием заявок прекратят 29 октября. После этого этапа заявители должны будут представить досье более подробно. Затем Международное бюро выставок изучит все заявки. Страну, в которой пройдет "Экспо-2030", выберут 169 стран-участниц BIE в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.Сейчас "Экспо" проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В 2025 году выставка состоится в Японии.Всемирная выставка "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства."Экспо – это крупнейшая в мире выставка, которая по масштабам и срокам проведения превосходит и Олимпийские игры, и Чемпионат мира по футболу. Также данное событие обладает огромным экономическим потенциалом для города-организатора. Поэтому неудивительно, что сейчас уже четыре страны выдвинули своих кандидатов для проведения мероприятия в 2030 году. Москва не только первой стала городом-кандидатом, но и, по мнению многих экспертов, является фаворитом в этой гонке", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор заявочного комитета "Москва Экспо-2030" Алексей Калачев.По его словам, активное развитие инновационной сферы и информационных технологий, большое количество талантливых разработчиков, комфортная городская среда и богатые культурные традиции – все это является неоспоримыми преимуществами российской заявки."О намерении Одессы стать кандидатом на право проведения Экспо в 2030 году было известно уже давно, и это не стало сюрпризом. При этом наши планы никак не меняются от появления новых городов-кандидатов, потому что те возможности, опыт, экономический потенциал, которым обладает Москва, уникальны", - заключил Калачев.
https://ria.ru/20210429/ekspo-1730561841.html
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экономика, одесса, экспо, россия, экспо-2030
19:06 15.10.2021
 

Украина подала заявку на проведение выставки "Экспо-2030" в Одессе

© Depositphotos / VLukasОдесский морской вокзал
Одесский морской вокзал - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / VLukas
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ПАРИЖ, 15 окт – РИА Новости. Украина подала заявку на проведение всемирной выставки "Экспо-2030" в Одессе, сообщает Международное бюро выставок (BIE).
"Письмо премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было передано генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу послом Украины во Франции Вадимом Омельченко", - говорится в коммюнике BIE. Отмечается, что Украина в заявке назвала тему "Экспо-2030" в Одессе с 1 мая по 31 октября 2030: "Возрождение. Технология. Будущее ".
В конце апреля Россия первой представила свою кандидатуру, предложив провести выставку в Москве. Заявки на проведение "Экспо-2030" также представили Южная Корея и Италия.
Прием заявок прекратят 29 октября. После этого этапа заявители должны будут представить досье более подробно. Затем Международное бюро выставок изучит все заявки. Страну, в которой пройдет "Экспо-2030", выберут 169 стран-участниц BIE в ходе заседания генеральной ассамблеи организации.
Сейчас "Экспо" проходит в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. В 2025 году выставка состоится в Японии.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 18:41
Россия подала заявку на проведение "Экспо-2030"
Всемирная выставка "Экспо" - самая крупная международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они показывают свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.
"Экспо – это крупнейшая в мире выставка, которая по масштабам и срокам проведения превосходит и Олимпийские игры, и Чемпионат мира по футболу. Также данное событие обладает огромным экономическим потенциалом для города-организатора. Поэтому неудивительно, что сейчас уже четыре страны выдвинули своих кандидатов для проведения мероприятия в 2030 году. Москва не только первой стала городом-кандидатом, но и, по мнению многих экспертов, является фаворитом в этой гонке", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор заявочного комитета "Москва Экспо-2030" Алексей Калачев.
По его словам, активное развитие инновационной сферы и информационных технологий, большое количество талантливых разработчиков, комфортная городская среда и богатые культурные традиции – все это является неоспоримыми преимуществами российской заявки.
"О намерении Одессы стать кандидатом на право проведения Экспо в 2030 году было известно уже давно, и это не стало сюрпризом. При этом наши планы никак не меняются от появления новых городов-кандидатов, потому что те возможности, опыт, экономический потенциал, которым обладает Москва, уникальны", - заключил Калачев.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 11:08
Мантуров возглавит комитет по выдвижению Москвы кандидатом на ЭКСПО-2030
 
ЭкономикаОдессаЭкспоРоссияЭкспо-2030
 
 
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