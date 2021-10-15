https://ria.ru/20211015/dnr-1754820880.html

В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году

В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году - РИА Новости, 15.10.2021

В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причинами смерти почти 40 человек которые были захоронены в 2014 году стали осколочные и пулевые ранения в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:45

2021-10-15T21:45

2021-10-15T21:45

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причинами смерти почти 40 человек которые были захоронены в 2014 году стали осколочные и пулевые ранения в результате конфликта в Донбассе, говорится в сообщении распространенном аппаратом омбудсмена ДНР.Ранее в аппарате омбудсмена заявили о создании межведомственной комиссии которая приступила к эксгумации стихийных захоронений появившихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в начале конфликта в Донбассе в 2014 году."Специалисты Республиканского бюро судебно-медицинского бюро министерства здравоохранения ДНР провели медико-криминалистические и антропологические исследования 37 из 40 поднятых на данный момент тел... Большинство погибли в результате огнестрельных пулевых и осколочных ранений, взрывной травмы с фрагментацией тел и действия высокой температуры, а также вследствие сочетанных травм тела от действия тупых предметов, которыми могли быть элементы строительных конструкций",- говорится в сообщении ведомства .Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что все извлеченные тела при погребении были одеты в гражданскую одежду. Судя по характерным повреждениям ткани можно сделать вывод, что она была надета на них в момент гибели."То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии. Наш долг – восстановить справедливость и узнать имя каждого из них, чтобы достойно увековечить память павших и облегчить страдания их родственников", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена.По словам начальника Рреспубликанского бюро судебно-медицинского бюро Дмитрия Калашникова стихийные захоронения появились летом 2014 года, когда город Снежное и его окрестности находились под постоянным обстрелами украинских силовиков. "Местные жители хоронили погибших земляков собственными силами, в сложнейших условиях", – приводит слова Калашникова пресс-служба аппарата омбудсмена.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210929/dnr-1752413911.html

https://ria.ru/20211015/stskk-1754772862.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр