В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году
В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году в ходе конфликта в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Ранее в аппарате омбудсмена заявили о создании межведомственной комиссии которая приступила к эксгумации стихийных захоронений появившихся на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в начале конфликта в Донбассе в 2014 году.
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"Специалисты Республиканского бюро судебно-медицинского бюро министерства здравоохранения ДНР провели медико-криминалистические и антропологические исследования 37 из 40 поднятых на данный момент тел... Большинство погибли в результате огнестрельных пулевых и осколочных ранений, взрывной травмы с фрагментацией тел и действия высокой температуры, а также вследствие сочетанных травм тела от действия тупых предметов, которыми могли быть элементы строительных конструкций",- говорится в сообщении ведомства .
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что все извлеченные тела при погребении были одеты в гражданскую одежду. Судя по характерным повреждениям ткани можно сделать вывод, что она была надета на них в момент гибели.
"То есть речь идет о мирных жителях Донбасса, ставших безымянными жертвами украинской агрессии. Наш долг – восстановить справедливость и узнать имя каждого из них, чтобы достойно увековечить память павших и облегчить страдания их родственников", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена.
По словам начальника Рреспубликанского бюро судебно-медицинского бюро Дмитрия Калашникова стихийные захоронения появились летом 2014 года, когда город Снежное и его окрестности находились под постоянным обстрелами украинских силовиков. "Местные жители хоронили погибших земляков собственными силами, в сложнейших условиях", – приводит слова Калашникова пресс-служба аппарата омбудсмена.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.