https://ria.ru/20211015/diskriminatsiya-1754738302.html

Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом

Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом - РИА Новости, 15.10.2021

Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом

Русскоязычные СМИ подвергаются системной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

в мире

украина

германия

прибалтика

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489363_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_f3ea6289684190dbb132d154b499ff06.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Русскоязычные СМИ подвергаются системной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отдельная тема - системная дискриминация отечественных, русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность в Евроатлантическом пространстве. По большому счету она стала визитной карточкой в Прибалтике, на Украине", - сказала она."Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды".

https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html

украина

германия

прибалтика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, германия, прибалтика, мария захарова, россия