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Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом
Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом - РИА Новости, 15.10.2021
Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом
Русскоязычные СМИ подвергаются системной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:16
2021-10-15T14:16
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германия
прибалтика
мария захарова
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Русскоязычные СМИ подвергаются системной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отдельная тема - системная дискриминация отечественных, русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность в Евроатлантическом пространстве. По большому счету она стала визитной карточкой в Прибалтике, на Украине", - сказала она."Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды".
https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html
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в мире, украина, германия, прибалтика, мария захарова, россия
14:16 15.10.2021
 
Захарова заявила о дискриминации русскоязычных СМИ за рубежом

Захарова заявила о системной дискриминации русскоязычных СМИ, отметив Украину и Прибалтику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Русскоязычные СМИ подвергаются системной дискриминации в Евроатлантическом пространстве, для Украины и Прибалтики это стало визитной карточкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отдельная тема - системная дискриминация отечественных, русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность в Евроатлантическом пространстве. По большому счету она стала визитной карточкой в Прибалтике, на Украине", - сказала она.
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"Не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. В этом смысле это недостойная кампания. Хочется, чтобы Германия все-таки вспомнила о своих обязательствах", - добавила Захарова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
По ее словам, также началась "охота" на русскоязычные СМИ и попытки оказать на них влияние для "рекрутирования их в собственные антироссийские ряды".
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