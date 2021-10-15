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Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2021
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров
Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:20
2021-10-15T12:20
2021-10-15T12:20
общество
дети
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал министр на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
https://ria.ru/20210929/grazhdanstvo-1752339429.html
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общество, дети, сергей лавров, россия
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров
Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям, рожденным в смешанных браках