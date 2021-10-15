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Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2021
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров
Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:20
2021-10-15T12:20
общество
дети
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал министр на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
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общество, дети, сергей лавров, россия
12:20 15.10.2021
 
Дети от смешанных браков должны быть гражданами России, заявил Лавров

Лавров призвал автоматически давать гражданство России детям, рожденным в смешанных браках

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства - он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство", - сказал министр на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.
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