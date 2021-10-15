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Женщина, вернувшая детей через год после решения суда, уехала из Дагестана
Женщина, вернувшая детей через год после решения суда, уехала из Дагестана - РИА Новости, 15.10.2021
Женщина, вернувшая детей через год после решения суда, уехала из Дагестана
Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова рассказала РИА Новости, что многодетная мать из Махачкалы Нина... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:31
2021-10-15T17:32
общество
махачкала
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 окт – РИА Новости. Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова рассказала РИА Новости, что многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова вместе с детьми, которых почти год прятал отец, покинула Дагестан.Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери.По словам Ежовой, приставы не могли произвести исполнительные действия по причине того, что местонахождение детей часто менялось. Руководитель службы судебных приставов по Дагестану взял под контроль это дело. Предпринятыми мерами дети были обнаружены в Чеченской Республике. Приставы Чечни организовали исполнение решения суда на своей территории. Омбудсмен рассказала, что 13 октября Церетилова, омбудсмен, педагоги, которые работали с детьми в Дагестане, выехали в Чечню. Были также приглашены чеченские психологи и органы опеки."Дети были напуганы, сами не понимали, чего хотят. С ними работали и наши, и чеченские специалисты. Самое главное, что дети, все трое, с мамой, они без скандалов и эксцессов выехали за пределы Дагестана. Пока мы не раскрываем их местонахождение в целях безопасности. Весь день велись переговоры, удалось относительно без конфликтов всё это провести, убедить ту сторону не обострять ситуацию, с детьми переговорить", – сообщила собеседница.Ежова рассказала, что там, где решат остановиться мать с детьми, начнётся вторая часть процесса. "Дети больше года не посещали школу, у них сильное отставание по программе. У Мухтара (старший сын Нины) – 8-9 класс, у Марьям (средняя дочь Нины) – тоже. У Ибрагима (младший сын) младшие классы, у него получше немного дела. У старших серьёзные проблемы, им придётся догонять, чтобы сдать выпускные экзамены нормально", – рассказала омбудсмен.Она добавила, что будет направлено обращение сотрудникам министерства образования и социальных служб с просьбой взять на контроль семью Церетиловых. "Первая задача – это, конечно, психологическая помощь детям. Потому что у них большая каша в голове. Вторая задача – помочь восполнить упущенное в образовании", – заключила Ежова.
https://ria.ru/20210718/rebenok-1741753738.html
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общество, махачкала, республика дагестан, россия
17:31 15.10.2021 (обновлено: 17:32 15.10.2021)
 
Женщина, вернувшая детей через год после решения суда, уехала из Дагестана

Церетилова, вернувшая детей через год после решения суда, уехала с ними из Дагестана

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 15 окт – РИА Новости. Уполномоченный при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребёнка Марина Ежова рассказала РИА Новости, что многодетная мать из Махачкалы Нина Церетилова вместе с детьми, которых почти год прятал отец, покинула Дагестан.
Ранее в СМИ большой резонанс вызвала история 33-летней Церетиловой, которая рассказала, что районный суд Махачкалы передал троих детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее "аморального" образа жизни. В марте 2021 года Верховный суд Дагестана постановил, что дети должны жить с матерью, однако бывший муж Нины, Магомед Церетилов, не возвращал детей матери.
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По словам Ежовой, приставы не могли произвести исполнительные действия по причине того, что местонахождение детей часто менялось. Руководитель службы судебных приставов по Дагестану взял под контроль это дело. Предпринятыми мерами дети были обнаружены в Чеченской Республике. Приставы Чечни организовали исполнение решения суда на своей территории. Омбудсмен рассказала, что 13 октября Церетилова, омбудсмен, педагоги, которые работали с детьми в Дагестане, выехали в Чечню. Были также приглашены чеченские психологи и органы опеки.
"Дети были напуганы, сами не понимали, чего хотят. С ними работали и наши, и чеченские специалисты. Самое главное, что дети, все трое, с мамой, они без скандалов и эксцессов выехали за пределы Дагестана. Пока мы не раскрываем их местонахождение в целях безопасности. Весь день велись переговоры, удалось относительно без конфликтов всё это провести, убедить ту сторону не обострять ситуацию, с детьми переговорить", – сообщила собеседница.
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Ежова рассказала, что там, где решат остановиться мать с детьми, начнётся вторая часть процесса. "Дети больше года не посещали школу, у них сильное отставание по программе. У Мухтара (старший сын Нины) – 8-9 класс, у Марьям (средняя дочь Нины) – тоже. У Ибрагима (младший сын) младшие классы, у него получше немного дела. У старших серьёзные проблемы, им придётся догонять, чтобы сдать выпускные экзамены нормально", – рассказала омбудсмен.
Она добавила, что будет направлено обращение сотрудникам министерства образования и социальных служб с просьбой взять на контроль семью Церетиловых. "Первая задача – это, конечно, психологическая помощь детям. Потому что у них большая каша в голове. Вторая задача – помочь восполнить упущенное в образовании", – заключила Ежова.
 
ОбществоМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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