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Мама Крутого, семечки и звонок Натали: Басков раскрыл секреты своих хитов

Мама Крутого, семечки и звонок Натали: Басков раскрыл секреты своих хитов - РИА Новости, 15.10.2021

Мама Крутого, семечки и звонок Натали: Басков раскрыл секреты своих хитов

Николаю Баскову — 45. В его репертуаре оперные арии и эстрадные хиты, которые знает и поет вся страна. В день рождения артист рассказал РИА Новости семь... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:06

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Роман Харрасов. Николаю Баскову — 45. В его репертуаре оперные арии и эстрадные хиты, которые знает и поет вся страна. В день рождения артист рассказал РИА Новости семь забавных и интересных, а иногда мистических историй, связанных с самыми популярными композициями."Шарманка": мама Крутого пригрозила сыну отречься от негоОдин из хитов Баскова — "Шарманка" Игоря Крутого. Оказывается, композитор не планировал создавать эту композицию для будущего Золотого голоса России — его в прямом смысле заставили."Сидели они как-то с его прекрасной мамой Светланой Семеновной и смотрели телевизор. Пел я, это было одно из первых выступлений. И тут мама Игорю говорит: "Слушай, мне так нравится этот мальчик. Я считаю, он станет большой звездой. Вот если не напишешь ему песню, ты мне больше не сын". У Игоря Яковлевича не было вариантов, и он создал песню, которая стала моей визитной карточкой", — вспоминает Николай.Сейчас "Шарманка" традиционно завершает сольную эстрадную программу певца."Когда я пою ее и смотрю в зал — это как сеанс массового гипноза. "Влекут ли мечты небывалые" — строчки, которые обожают все", — говорит артист."Памяти Карузо": снова вмешалась женщинаНо популярность исполнителю на большой эстрадной сцене принесла не "Шарманка", а хит "Памяти Карузо". Тем удивительнее, что эту композицию Николай записывать и исполнять не хотел. И тут снова вмешалась мама — на этот раз самого артиста, Елена Николаевна Баскова."Уговорила записать. А я отвечал ей, что это никому не нужно: итальянщина, классика, людям не понравится. Все же хотят тынц-тынц, а тут такое. Но именно на эту композицию получился один из первых клипов, который принес мне всенародную любовь. У мамы сработала интуиция", — рассказывает Басков."Я буду руки твои целовать": как певец управляет погодой"Я тучи разведу руками", — пела Ирина Аллегрова, но удалось нечто подобное именно Николаю Баскову. Как признается артист, случилось это в Белоруссии."Это произошло на "Славянском базаре", когда еще не было крыши над зрительным залом в амфитеатре Витебска. Местные жители, зная климат города, принесли дождевики и зонты. Начался концерт, а вместе с ним дождь, который разошелся в хороший такой летний ливень. Я выхожу на сцену — и тут солнце. Пою "Я буду руки твои целовать", кланяюсь, забираю цветы. И в тот момент, когда спускаюсь со сцены, снова собираются тучи и льет дождь. Теперь говорят, что Басков умеет влиять на погоду", — вспоминает артист.Кстати, на этот хит не сняли клип, песня также почти не звучала по радио. Всенародную любовь ей подарили именно концертные выступления певца."Отпусти меня": мешок семечек и шампанскоеБасков дружил с Таисией Повалий и ее семьей, но совместных песен у исполнителей не было. До одной судьбоносной вечеринки. Надо сказать, что Николай не употребляет алкоголь последние десять лет, но тогда позволял себе спиртное."Мы приехали домой к Таисии. Так хорошо сидели, душевно, выпили шампанского. Кто-то принес семечки. А для вокалистов же они под запретом: очень влияют на связки. Но мы сгрызли их — не знаю, какого размера мешок. Муж Таисии Игорь Лихута говорит: "Слушайте, нам тут песня пришла, давайте послушаем". Оценили. Я подорвался: "Ищите звукорежиссера, будем писать!" А уже четыре утра, все спят. Игорь дозвонился до одного, тот поехал вместе с нами на студию. Мы записали композицию с одного дубля. А потом нам говорят: "У вас такие сексуальные голоса в этой песне". Конечно! После шампанского и семечек-то!" — рассказывает Басков."Дико тусим": какой еще дом тиктокеровУ Баскова не было аккаунта в TikTok, но команда артиста на всякий случай зарегистрировала его в соцсети, чтобы занять красивый ник. Идея развивать площадку пришла в самом конце карантина в 2020-м."Мне звонит мой пиар-директор Марина и говорит, что мы едем в дом тиктокеров. А я ей: "Мариш, в дом кого?" Где я и где тиктокеры? Короче, она настояла. Там была большая компания. А я не понимаю, что они там делают. Мне объясняют: надо записать ролики, какие они скажут, и это продвинет мой аккаунт. Там я увидел Даньку Милохина — он выделялся, хотя отличные были все. А я не знал его судьбу, что он из детдома. Он уникальное явление и пример для молодого поколения: если хочешь прорваться — все получится!"После команда TikTok-house DreamTeam связалась с певцом и предложила сделать коллаборацию с Даней Милохиным."Но я профессиональный музыкант, а Даня этим серьезно не занимается. Меня уговорили послушать трек. В итоге я согласился. И мне открылась какая-то другая реальность! Миллионы просмотров в TikTok и на YouTube. Это был эксперимент, не более, но "Дико тусим" взорвало все", — вспоминает Басков.Та же команда авторов написала для Николая балладу "Забывай"."Николай": чтобы веселая, но о разводе"Мой гимн. Везде поют, когда я прихожу", — так певец говорит о треке "Николай". Песня родилась, когда Басков и Натали не знали друг друга лично."Я на одной юмористической передаче спел "О боже, какой мужчина" — со словами, какой мужчина я, что хочу от себя сына и дочку. Подумал: "Ну и хитяра. Такое хочет слышать каждый. Гениально!" В ночи крутил эту мысль, нашел номер Натали и позвонил. А она где-то в Белоруссии, в темных лесах едет с гастролей. Говорю ей: "Здравствуйте, это Николай Басков". Она обомлела: "Да ладно?!" Мы не были знакомы лично, а я сразу попросил ее написать песню для дуэта! Причем задача была, чтобы веселая и про развод. А у нее один-единственный мужчина с 17 лет, и на тот момент двое детей было. Какая песня о разводе?" — смеется певец.Но песню Натали написала той же ночью в самолете из Минска в Москву и наутро уже прислала Николаю. "Я подаю на развод" — так и начинается композиция "Николай". Получилось — как и заказывал народный артист. "Барселона": второй после ФреддиЕсть история в творческой жизни Николая, которая не может не растрогать. Связана она с мировым хитом "Барселона". Монтсеррат Кабалье называла Баскова "вокальным сыном"."Я считаю Монтсеррат лучшей в мире! Она непревзойденная в технике бельканто. Но, как сама Кабалье признавалась, именно "Барселона" сделала ее знаменитой, а не опера. Притом что с этой песней связана потрясающая история. Фредди Меркьюри был ее большим фанатом и даже при своей дикой популярности искал повод, как с Кабалье познакомиться. В итоге ему это удалось. Встречу назначили в гостинице, а так как Фредди не знал, какие цветы нравятся певице, он снял все номера и украсил их разными цветами, чтобы Монтсеррат сама выбрала. Она оценила жест и желание спеть с ней. Меркьюри написал "Барселону", они исполнили ее дуэтом, и это до сих пор один из самых узнаваемых синглов в мире", — говорит Басков.Кабалье неоднократно заявляла, что не будет больше ни с кем исполнять это произведение, ведь оно только для нее и Меркьюри. Однако сделала исключение — для Николая Баскова. Мировая пресса была шокирована, но Монтсеррат объяснила свой поступок."В одном из интервью она призналась: "Мы все становимся мудрее. И сейчас, в моем возрасте, могу сказать, что эта песня эпохальная. Я понимаю, что Фредди ушел и я тоже уйду, но хочу, чтобы песня жила. Поэтому спела ее с дочерью и с Басковым. Пусть останется после меня", — вспоминает Николай.Так Басков для мирового шоу-бизнеса стал вторым и последним тенором после Фредди Меркьюри, кто исполнил "Барселону" вместе с Монтсеррат Кабалье.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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