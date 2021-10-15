https://ria.ru/20211015/bank-1754700813.html

Промсвязьбанк за девять месяцев увеличил прибыль по РСБУ почти вдвое

Промсвязьбанк за девять месяцев увеличил прибыль по РСБУ почти вдвое - РИА Новости, 15.10.2021

Промсвязьбанк за девять месяцев увеличил прибыль по РСБУ почти вдвое

Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ за девять месяцев 2021 года, по предварительным данным, составила 30,4 миллиарда рублей, что на 80% выше результата... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:35

2021-10-15T11:35

2021-10-15T11:35

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по РСБУ за девять месяцев 2021 года, по предварительным данным, составила 30,4 миллиарда рублей, что на 80% выше результата прошлого года, говорится в сообщении банка.Активы банка выросли с начала года на 36% и на 1 октября превысили отметку в 3,7 триллиона рублей. Чистый процентный доход ПСБ в январе-сентябре увеличился на 37%, до 68,1 миллиарда рублей, чистый комиссионный доход - на 59%, до 23,1 миллиарда рублей. "Основными драйверами роста выступили банкострахование, транзакционные и документарные операции", - уточнили в банке. Операционный доход увеличился на 35% год к году и составил 95 миллиардов рублей, что обусловлено продолжающимся ростом бизнеса банка. Скорректированные расходы по созданию резервов (включая резервы по ценным бумагам и прочим операциям) по итогам девяти месяцев составили 8,8 миллиарда рублей, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) за январь-сентябрь вырос на 34% и достиг 1,954 триллиона рублей. При этом кредиты юридическим лицам (за вычетом резервов) увеличились на 36% - до 1,554 триллиона рублей, физическим (за вычетом резервов) – на 28%, до 400 миллиардов рублей. Средства на счетах клиентов ПСБ (без учета межбанковских депозитов) за девять месяцев текущего года увеличились на 42%, достигнув 2,988 триллиона рублей. В том числе средства на счетах юридических лиц на 1 октября составили 2,453 триллиона рублей, на счетах физических лиц - 534 миллиарда рублей.Собственные средства (капитал) банка на 1 октября были зафиксированы на отметке 331 миллиард рублей, увеличившись на 21% с начала года.

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