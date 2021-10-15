https://ria.ru/20211015/baketrii-1754668880.html

Россиянам начнут скармливать бактерии

В России начнут производить съедобные бактерии и микроорганизмы - РИА Новости, 15.10.2021

Россиянам начнут скармливать бактерии

Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T06:56

2021-10-15T06:56

2021-10-15T06:56

наука

технологии

вологодская область

москва

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс откроют в Вологодской области, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.Он уточнил, что компания в рамках рабочей группы ведет переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза и совместно с ними обновляет дорожную карту рынка, в которой будут прописаны исполнительные ведомства."Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования. Одна из задач рынка FoodNet - это создание таких лабораторно-технологических конструкторских комплексов, в том числе с оборудованием для культивирования пищевых микроорганизмов и бактерий, кормового белка, микробного гаприна и так далее", - добавил специалист.Всего, по словам, эксперта, в стране нужно открыть более 10 таких лабораторий. "Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов", - отметил Чарный.

https://ria.ru/20211010/depressiya-1753852473.html

вологодская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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