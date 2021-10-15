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Наука
https://ria.ru/20211015/baketrii-1754668880.html
Россиянам начнут скармливать бактерии
В России начнут производить съедобные бактерии и микроорганизмы - РИА Новости, 15.10.2021
Россиянам начнут скармливать бактерии
Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T06:56
2021-10-15T06:56
наука
технологии
вологодская область
москва
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс откроют в Вологодской области, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.Он уточнил, что компания в рамках рабочей группы ведет переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза и совместно с ними обновляет дорожную карту рынка, в которой будут прописаны исполнительные ведомства."Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования. Одна из задач рынка FoodNet - это создание таких лабораторно-технологических конструкторских комплексов, в том числе с оборудованием для культивирования пищевых микроорганизмов и бактерий, кормового белка, микробного гаприна и так далее", - добавил специалист.Всего, по словам, эксперта, в стране нужно открыть более 10 таких лабораторий. "Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов", - отметил Чарный.
https://ria.ru/20211010/depressiya-1753852473.html
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технологии, вологодская область, москва, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), национальная технологическая инициатива (нти), россия, коронавирус covid-19
06:56 15.10.2021
 
В России начнут производить съедобные бактерии и микроорганизмы

Эксперт Чарный: в России хотят создать лабораторию по выращиванию съедобных бактерий

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лабораторию, в которой будут культивироваться съедобные бактерии и микроорганизмы, планируется создать в России в 2023 году, первый такой научный комплекс откроют в Вологодской области, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный.
Он уточнил, что компания в рамках рабочей группы ведет переговоры с представителями Минздрава, Минпромторга, Миннауки, Минприроды и Минсельхоза и совместно с ними обновляет дорожную карту рынка, в которой будут прописаны исполнительные ведомства.
"Это позволит нам привлечь средства на строительство научной лаборатории в Вологодской области, которая будет иметь возможность не только выдавать технологию, но и рабочую конструкторскую документацию, производить опытно-промышленные установки, потому что без такого шага доказать рыночные перспективы продукта невозможно. Речь идет о финансировании на сумму порядка 200 миллионов рублей. С учетом планируемой финансовой поддержки открыть лабораторию мы планируем в 2023 году", - рассказал Чарный.
"Для реализации многих инновационных проектов, например, по культивированию штаммов бактерий и микроорганизмов для укрепления здоровья и лечения россиян, нет серийного оборудования. Одна из задач рынка FoodNet - это создание таких лабораторно-технологических конструкторских комплексов, в том числе с оборудованием для культивирования пищевых микроорганизмов и бактерий, кормового белка, микробного гаприна и так далее", - добавил специалист.
Всего, по словам, эксперта, в стране нужно открыть более 10 таких лабораторий. "Хотя бы семь-восемь для начала, на каждый специализированный центр потребуется около 200-300 миллионов", - отметил Чарный.
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НаукаТехнологииВологодская областьМоскваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Национальная технологическая инициатива (НТИ)РоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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