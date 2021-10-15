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В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек - РИА Новости, 15.10.2021
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек
Свыше 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:35
2021-10-15T21:35
2021-10-15T21:35
происшествия
санкт-петербург
жкх
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница для больных COVID-19 - всего около 1000 человек.Собеседник агентства добавил, что уже организован подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12.00 мск субботы.
https://ria.ru/20211015/sverdlovsk-1754818559.html
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происшествия, санкт-петербург, жкх
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек
Более 47,5 тысяч человек остались без холодной воды в Петербурге из-за аварии