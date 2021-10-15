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В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек - РИА Новости, 15.10.2021
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек
Свыше 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:35
2021-10-15T21:35
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница для больных COVID-19 - всего около 1000 человек.Собеседник агентства добавил, что уже организован подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12.00 мск субботы.
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происшествия, санкт-петербург, жкх
21:35 15.10.2021
 
В Петербурге остались без холодной воды почти 50 тысяч человек

Более 47,5 тысяч человек остались без холодной воды в Петербурге из-за аварии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРазведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге
Разведенный Благовещенский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Свыше 47,5 тысячи человек, в том числе почти одна тысяча пациентов инфекционной больницы, остались без холодного водоснабжения в двух районах Санкт-Петербурга и Сестрорецке из-за аварии на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате порыва трубопровода диаметром 700 миллиметров в Курортном и Приморском районах Санкт-Петербурга, Сестрорецке и населенном пункте Лисинос остались без холодного водоснабжения 2,6 тысячи домов с населением более 47,5 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, без воды также остались 46 социально значимых объектов, в том числе инфекционная больница для больных COVID-19 - всего около 1000 человек.
Собеседник агентства добавил, что уже организован подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 12.00 мск субботы.
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