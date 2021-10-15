https://ria.ru/20211015/aukus-1754675311.html

В МИД заявили о риске гонки вооружений из-за создания AUKUS

В МИД заявили о риске гонки вооружений из-за создания AUKUS - РИА Новости, 15.10.2021

В МИД заявили о риске гонки вооружений из-за создания AUKUS

Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьезную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность и осязаемых рисков развязывания... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:05

2021-10-15T09:05

2021-10-15T10:02

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьезную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность и осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев.Дипломат указал, что пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота "под предлогом деградации стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе"."Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования "Томагавк", договоренностях о ротационном развертывании на "зеленом континенте" самолетов всех типов ВВС США, расширении других форм двустороннего военного сотрудничества, обсуждается возможность использования австралийских баз атомными подводными лодками Великобритании", - отметил Ноздрев."Все это не может не вызывать серьезной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН, сохранения эффективности режима нераспространения ядерного оружия", - сказал он в интервью агентству.Москва считает неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые создаются для решения ситуативных задач, заявил РИА Новости директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев, комментируя тему AUKUS.Россия проводит свою внешнюю политику на основе уважения международного права и стремится к выработке совместно с мировым сообществом объединительной и конструктивной повестки дня, а также эффективных ответов на общие вызовы и угрозы, подчеркнул он."Считаем важным обеспечение равной и неделимой безопасности для всех и неприемлемой логику узкоблоковых союзов, которые сколачиваются для решения ситуативных задач и не способствуют поддержанию стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире", - сказал дипломат.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html

https://ria.ru/20211010/interesy-1753902686.html

https://ria.ru/20211013/aukus-1754337859.html

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в мире, сша, франция, мид франции‎, ввс сша, жан-ив ле дриан, россия