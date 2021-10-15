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В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России
В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России - РИА Новости, 16.10.2021
В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России
Декларируемые Европейским Союзом планы в Арктике являются неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-15T15:10
2021-10-16T03:01
в мире
арктический совет
еврокомиссия
совет федерации рф
брюссель
арктика
владимир полетаев
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Декларируемые Европейским Союзом планы в Арктике являются неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая Россию, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Полетаев.Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе."Европейский Союз как политическое объединение не имеет никаких прав диктовать представленным в регионе странам, как им действовать на собственной территории. Существует Арктический совет, где представлены три государства-члена ЕС, и чьи интересы учитываются при выработке косинусных решений", - написал Полетаев в телеграмм-канале комиссии.Он отметил, что "заявления ЕС о правах на определение общей политики стран Арктического региона не могут восприниматься иначе как попытка посягательства на суверенитет независимых государств"."Россия самостоятельно принимает решения относительно вопросов энергетической политики и обеспечения безопасности на всей своей территории, включая Арктику. Попытки ЕС в одностороннем порядке устанавливать какие-либо принципы поведения государств в регионе не будут иметь никаких последствий", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html
https://ria.ru/20211006/sputniki-1753353617.html
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в мире, арктический совет, еврокомиссия, совет федерации рф, брюссель, арктика, владимир полетаев, россия
15:10 15.10.2021 (обновлено: 03:01 16.10.2021)
 
В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России

Сенатор Полетаев назвали декларируемые ЕС планы в Арктике вмешательством в дела России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Декларируемые Европейским Союзом планы в Арктике являются неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая Россию, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Полетаев.
Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе.
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"Европейский Союз как политическое объединение не имеет никаких прав диктовать представленным в регионе странам, как им действовать на собственной территории. Существует Арктический совет, где представлены три государства-члена ЕС, и чьи интересы учитываются при выработке косинусных решений", - написал Полетаев в телеграмм-канале комиссии.
Он отметил, что "заявления ЕС о правах на определение общей политики стран Арктического региона не могут восприниматься иначе как попытка посягательства на суверенитет независимых государств".
"Россия самостоятельно принимает решения относительно вопросов энергетической политики и обеспечения безопасности на всей своей территории, включая Арктику. Попытки ЕС в одностороннем порядке устанавливать какие-либо принципы поведения государств в регионе не будут иметь никаких последствий", - заключил парламентарий.
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