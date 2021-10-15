https://ria.ru/20211015/arktika-1754749962.html

В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России

В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России - РИА Новости, 16.10.2021

В Совфеде назвали планы Евросоюза в Арктике вмешательством в дела России

Декларируемые Европейским Союзом планы в Арктике являются неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-15T15:10

2021-10-15T15:10

2021-10-16T03:01

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арктический совет

еврокомиссия

совет федерации рф

брюссель

арктика

владимир полетаев

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Декларируемые Европейским Союзом планы в Арктике являются неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела представленных в регионе государств, включая Россию, заявил член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Владимир Полетаев.Еврокомиссия ранее обнародовала стратегию ЕС в Арктике. Документ среди прочего фиксирует требование Брюсселя установить полный запрет на добычу угля, нефти и газа в Заполярье и соседних регионах и критикует действия России по укреплению инфраструктуры обеспечения своей безопасности в Арктическом регионе."Европейский Союз как политическое объединение не имеет никаких прав диктовать представленным в регионе странам, как им действовать на собственной территории. Существует Арктический совет, где представлены три государства-члена ЕС, и чьи интересы учитываются при выработке косинусных решений", - написал Полетаев в телеграмм-канале комиссии.Он отметил, что "заявления ЕС о правах на определение общей политики стран Арктического региона не могут восприниматься иначе как попытка посягательства на суверенитет независимых государств"."Россия самостоятельно принимает решения относительно вопросов энергетической политики и обеспечения безопасности на всей своей территории, включая Арктику. Попытки ЕС в одностороннем порядке устанавливать какие-либо принципы поведения государств в регионе не будут иметь никаких последствий", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html

https://ria.ru/20211006/sputniki-1753353617.html

брюссель

арктика

россия

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в мире, арктический совет, еврокомиссия, совет федерации рф, брюссель, арктика, владимир полетаев, россия