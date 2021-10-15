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"Талибан"* примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану
"Талибан"* примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану - РИА Новости, 15.10.2021
"Талибан"* примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану
Делегация талибов примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:17
2021-10-15T17:17
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Делегация талибов примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.Как сообщил Балхи в Twitter, председателем делегации будет заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Талибы планируют в Москве провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что встреча "московского формата" назначена на 20 октября, Москва ожидает реакцию тех, кто приглашен на эту встречу, в том числе талибов. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участники "московского формата" обсудят гуманитарное содействие Кабулу, будет затронута и тематика защиты прав человека.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, twitter, талибан, афганистан, москва, сергей лавров, россия
17:17 15.10.2021
 
"Талибан"* примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану

Талибы приняли решение участвовать во встрече "московского формата" по Афганистану

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Делегация талибов примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану 20 октября, сообщил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.
Как сообщил Балхи в Twitter, председателем делегации будет заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи. Талибы планируют в Москве провести переговоры с представителями разных стран по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что встреча "московского формата" назначена на 20 октября, Москва ожидает реакцию тех, кто приглашен на эту встречу, в том числе талибов. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, участники "московского формата" обсудят гуманитарное содействие Кабулу, будет затронута и тематика защиты прав человека.
*Запрещенная в России террористическая организация
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