https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html
Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Новые материалы для водородной энергетики создали в России - РИА Новости, 14.10.2021
Новые материалы для водородной энергетики создали в России
Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T03:00
2021-10-14T03:00
2021-10-14T03:00
наука
технологии
южный федеральный университет
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университетская наука
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энергетика
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших новый подход к синтезу электрокатализаторов. По словам авторов, повышение активности и стабильности катализаторов серьезно улучшит энергоэффективность и время работы электромобилей, беспилотников и другой техники на водородном топливе. Статья опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy.Электрокатализаторы – важнейшие компоненты современных водородно-воздушных топливных элементов, активно внедряемых в авиационную, автомобильную и другую подвижную технику. Как объяснили ученые ЮФУ, эти материалы состоят из сотен миллиардов металлических наночастиц, закрепленных на поверхности частиц углерода.Наиболее перспективный тип катализаторов – биметаллические системы на основе платины, сообщили исследователи. Развитие технологий их получения позволит производить низкотемпературные водородно-воздушные топливные элементы, отличающиеся высокой энергоемкостью и мощностью, экологичностью, а также отсутствием шума и вибрации при работе.Внутри топливных элементов на поверхности частиц платины происходят реакции окисления водорода и восстановления кислорода, обеспечивающие выработку электроэнергии. От эффективности катализатора зависит какое количество водорода и кислорода вступает в реакцию за единицу времени и, соответственно, какими будут мощностно-энергетические характеристики всего топливного элемента.Существующие методы производства катализаторов, по словам ученых, далеки от оптимальных: размер и равномерность распределения металлических наночастиц не удается контролировать с необходимой точностью, отчего сильно страдает качество. Исследователи ЮФУ нашли новый подход к решению этой задачи, который, по их словам, позволит в несколько раз повысить эффективность и стабильность новых каталитических систем по сравнению с используемыми в настоящее время платиноуглеродными материалами.Специалисты университета синтезировали новым методом катализаторы, значительно превосходящие коммерческие аналоги. По результатам лабораторных испытаний у лучшего из полученных образцов активность в реакции электровосстановления кислорода оказалась выше в четыре раза, чем у рыночного аналога, сообщили авторы работы. При этом стабильность, определяющая срок службы катализаторов, оказалась выше в шесть-восемь раз."Вместо одновременной сборки биметаллических наночастиц из атомов разных металлов мы "строим" их в несколько последовательных шагов. Это позволяет точнее управлять микроструктурой материала, варьируя условия монтажа частиц на каждом из шагов", – отметил Владимир Гутерман.Для производства новых катализаторов ученые применяли методы жидкофазного синтеза. Работа является частью широкой программы исследований в области разработки новых электрокатализаторов, которые проводятся в лаборатории "Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики" ЮФУ.Индустриальным партнером проекта выступает компания ООО "Прометей-РД". В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенный метод, подготовив технологию для масштабного промышленного применения.
https://ria.ru/20201210/tpu-1588428198.html
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технологии, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, ростов-на-дону, россия, энергетика
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.
Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ
), разработавших новый подход к синтезу электрокатализаторов. По словам авторов, повышение активности и стабильности катализаторов серьезно улучшит энергоэффективность и время работы электромобилей, беспилотников и другой техники на водородном топливе. Статья опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy
.
Электрокатализаторы – важнейшие компоненты современных водородно-воздушных топливных элементов, активно внедряемых в авиационную, автомобильную и другую подвижную технику. Как объяснили ученые ЮФУ, эти материалы состоят из сотен миллиардов металлических наночастиц, закрепленных на поверхности частиц углерода.
Наиболее перспективный тип катализаторов – биметаллические системы на основе платины, сообщили исследователи. Развитие технологий их получения позволит производить низкотемпературные водородно-воздушные топливные элементы, отличающиеся высокой энергоемкостью и мощностью, экологичностью, а также отсутствием шума и вибрации при работе.
Внутри топливных элементов на поверхности частиц платины происходят реакции окисления водорода и восстановления кислорода, обеспечивающие выработку электроэнергии. От эффективности катализатора зависит какое количество водорода и кислорода вступает в реакцию за единицу времени и, соответственно, какими будут мощностно-энергетические характеристики всего топливного элемента.
Существующие методы производства катализаторов, по словам ученых, далеки от оптимальных: размер и равномерность распределения металлических наночастиц не удается контролировать с необходимой точностью, отчего сильно страдает качество. Исследователи ЮФУ нашли новый подход к решению этой задачи, который, по их словам, позволит в несколько раз повысить эффективность и стабильность новых каталитических систем по сравнению с используемыми в настоящее время платиноуглеродными материалами.
"Идея в том, чтобы вместо одновременного осаждения платины и дополнительного металла – в нашем случае меди – сначала равномерно разместить на углероде часть платины, а лишь затем совместно осаждать атомы меди и платины. В такой ситуации первые ультрамелкие наночастицы платины служат центрами, на которых затем формируются каталитически активные биметаллические частицы. Благодаря влиянию второго компонента и равномерному распределению по поверхности углеродного носителя такие наночастицы будут иметь большую площадь поверхности и более высокую активность в электрохимических реакциях", – рассказал профессор химического факультета ЮФУ Владимир Гутерман.
Специалисты университета синтезировали новым методом катализаторы, значительно превосходящие коммерческие аналоги. По результатам лабораторных испытаний у лучшего из полученных образцов активность в реакции электровосстановления кислорода оказалась выше в четыре раза, чем у рыночного аналога, сообщили авторы работы. При этом стабильность, определяющая срок службы катализаторов, оказалась выше в шесть-восемь раз.
"Вместо одновременной сборки биметаллических наночастиц из атомов разных металлов мы "строим" их в несколько последовательных шагов. Это позволяет точнее управлять микроструктурой материала, варьируя условия монтажа частиц на каждом из шагов", – отметил Владимир Гутерман.
Для производства новых катализаторов ученые применяли методы жидкофазного синтеза. Работа является частью широкой программы исследований в области разработки новых электрокатализаторов, которые проводятся в лаборатории "Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики" ЮФУ.
Индустриальным партнером проекта выступает компания ООО "Прометей-РД". В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенный метод, подготовив технологию для масштабного промышленного применения.