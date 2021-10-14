https://ria.ru/20211014/yufu-1754422234.html

Новые материалы для водородной энергетики создали в России

Новые материалы для водородной энергетики создали в России - РИА Новости, 14.10.2021

Новые материалы для водородной энергетики создали в России

Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T03:00

2021-10-14T03:00

2021-10-14T03:00

наука

технологии

южный федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

ростов-на-дону

россия

энергетика

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших новый подход к синтезу электрокатализаторов. По словам авторов, повышение активности и стабильности катализаторов серьезно улучшит энергоэффективность и время работы электромобилей, беспилотников и другой техники на водородном топливе. Статья опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy.Электрокатализаторы – важнейшие компоненты современных водородно-воздушных топливных элементов, активно внедряемых в авиационную, автомобильную и другую подвижную технику. Как объяснили ученые ЮФУ, эти материалы состоят из сотен миллиардов металлических наночастиц, закрепленных на поверхности частиц углерода.Наиболее перспективный тип катализаторов – биметаллические системы на основе платины, сообщили исследователи. Развитие технологий их получения позволит производить низкотемпературные водородно-воздушные топливные элементы, отличающиеся высокой энергоемкостью и мощностью, ​экологичностью, а также отсутствием шума и вибрации при работе.Внутри ​топливных элементов на поверхности частиц платины происходят реакции окисления водорода и восстановления кислорода, обеспечивающие выработку электроэнергии. От эффективности катализатора зависит какое количество водорода и кислорода вступает в реакцию за единицу времени и, соответственно, какими будут мощностно-энергетические характеристики всего топливного элемента.Существующие методы производства катализаторов, по словам ученых, далеки от оптимальных: размер и равномерность распределения металлических наночастиц не удается контролировать с необходимой точностью, отчего сильно страдает качество. Исследователи ЮФУ нашли новый подход к решению этой задачи, который, по их словам, позволит в несколько раз повысить эффективность и стабильность ​новых каталитических систем по сравнению с используемыми в настоящее время платиноуглеродными материалами.Специалисты университета синтезировали новым методом катализаторы, значительно превосходящие коммерческие аналоги. По результатам лабораторных испытаний у лучшего из полученных образцов активность в реакции электровосстановления кислорода оказалась выше в четыре раза, чем у рыночного аналога, сообщили авторы работы. При этом стабильность, определяющая срок службы катализаторов, оказалась выше в шесть-восемь раз."Вместо одновременной сборки биметаллических наночастиц из атомов разных металлов мы "строим" их в несколько последовательных шагов. Это позволяет точнее управлять микроструктурой материала, варьируя условия монтажа частиц на каждом из шагов", – отметил Владимир Гутерман.Для производства новых катализаторов ученые применяли методы жидкофазного синтеза. Работа является частью широкой программы исследований в области разработки новых электрокатализаторов, которые проводятся в лаборатории "Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики" ЮФУ.Индустриальным партнером проекта выступает компания ООО "Прометей-РД". В дальнейшем научный коллектив намерен совершенствовать предложенный метод, подготовив технологию для масштабного промышленного применения.

https://ria.ru/20201210/tpu-1588428198.html

https://ria.ru/20201028/mifi-1581726016.html

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технологии, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, ростов-на-дону, россия, энергетика