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Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш - РИА Новости, 14.10.2021
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш
Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:41
2021-10-14T18:41
происшествия
москва
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
россия
кира ярмыш
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит отмечаться в инспекцию."Мосгорсуд оставил приговор Преображенского суда в отношении Ярмыш К. без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Приговоры по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Глава "Альянса врачей"** (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы (последнему в апелляционной инстанции наказание снизили до 10 месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210803/sobol-1744132794.html
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происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, россия, кира ярмыш
18:41 14.10.2021
 
Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш

Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит отмечаться в инспекцию.
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"Мосгорсуд оставил приговор Преображенского суда в отношении Ярмыш К. без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Приговоры по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Глава "Альянса врачей"** (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы (последнему в апелляционной инстанции наказание снизили до 10 месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.
Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Глава профсоюза Альянс врачей (некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента) Анастасия Васильева у Преображенского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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ПроисшествияМоскваАлексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейРоссияКира Ярмыш
 
 
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