https://ria.ru/20211014/yarmysh-1754627837.html

Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш

Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш - РИА Новости, 14.10.2021

Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш

Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T18:41

2021-10-14T18:41

2021-10-14T18:41

происшествия

москва

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

россия

кира ярмыш

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит отмечаться в инспекцию."Мосгорсуд оставил приговор Преображенского суда в отношении Ярмыш К. без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Приговоры по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Глава "Альянса врачей"** (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы (последнему в апелляционной инстанции наказание снизили до 10 месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210803/sobol-1744132794.html

https://ria.ru/20211014/moskva-1754506453.html

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происшествия, москва, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, россия, кира ярмыш