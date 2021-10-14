Мосгорсуд отклонил жалобы на приговор Ярмыш
Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил приговор пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В августе Преображенский суд Москвы приговорил Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы. Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит отмечаться в инспекцию.
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"Мосгорсуд оставил приговор Преображенского суда в отношении Ярмыш К. без изменения, жалобы защиты без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Как утверждает следствие, из-за призывов Ярмыш и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Приговоры по данному делу уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любовь Соболь, Ярмыш и муниципальный депутат по району Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Глава "Альянса врачей"** (признан в РФ иноагентом) Анастасия Васильева, участница Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Басманного района Людмила Штейн и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы (последнему в апелляционной инстанции наказание снизили до 10 месяцев). Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осужден условно на год.
Всех их признали виновными в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
** Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента