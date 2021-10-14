https://ria.ru/20211014/vzryv-1754547817.html

В Бейруте прогремел взрыв

В Бейруте прогремел взрыв - РИА Новости, 14.10.2021

В Бейруте прогремел взрыв

В Бейруте прогремел взрыв в районе, где проходит спецоперация, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:27

2021-10-14T13:27

2021-10-14T16:12

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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. В Бейруте прогремел взрыв в районе, где проходит спецоперация, передает корреспондент РИА Новости.По его данным, армия ведет огонь по зданию, где могут укрываться боевики. Предположительно, военные бросили туда ручную гранату.В четверг утром в городе начали собираться сторонники шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах". Они требовали отстранить главного судью по делу о взрыве в порту в 2020 году Тарека Битара, так как считают его решения политизированными.В какой-то момент по толпе, которая направилась к Дворцу правосудия, открыли огонь неизвестные. По данным МВД республики, пять человек погибли, 16 ранены. По информации Красного Креста, убиты шестеро, пострадали более 30.Сейчас армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших. Военные преследуют снайперов, которые засели на крышах домов.Столкновения прекратились. На месте продолжают дежурить несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.

https://ria.ru/20210804/vzryv-1743993197.html

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ливан, в мире, бейрут