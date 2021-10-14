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В Бейруте прогремел взрыв
В Бейруте прогремел взрыв - РИА Новости, 14.10.2021
В Бейруте прогремел взрыв
В Бейруте прогремел взрыв в районе, где проходит спецоперация, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T13:27
2021-10-14T16:12
ливан
в мире
бейрут
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БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. В Бейруте прогремел взрыв в районе, где проходит спецоперация, передает корреспондент РИА Новости.По его данным, армия ведет огонь по зданию, где могут укрываться боевики. Предположительно, военные бросили туда ручную гранату.В четверг утром в городе начали собираться сторонники шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах". Они требовали отстранить главного судью по делу о взрыве в порту в 2020 году Тарека Битара, так как считают его решения политизированными.В какой-то момент по толпе, которая направилась к Дворцу правосудия, открыли огонь неизвестные. По данным МВД республики, пять человек погибли, 16 ранены. По информации Красного Креста, убиты шестеро, пострадали более 30.Сейчас армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших. Военные преследуют снайперов, которые засели на крышах домов.Столкновения прекратились. На месте продолжают дежурить несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.
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РИА Новости
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ливан, в мире, бейрут
13:27 14.10.2021 (обновлено: 16:12 14.10.2021)
 
В Бейруте прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Бейруте, где военные проводят операцию после стрельбы на акции протеста

© REUTERS / Mohamed AzakirВоенные рядом с местом проведения акции протеста в Бейруте
Военные рядом с местом проведения акции протеста в Бейруте - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© REUTERS / Mohamed Azakir
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 14 окт — РИА Новости. В Бейруте прогремел взрыв в районе, где проходит спецоперация, передает корреспондент РИА Новости.
По его данным, армия ведет огонь по зданию, где могут укрываться боевики. Предположительно, военные бросили туда ручную гранату.
В четверг утром в городе начали собираться сторонники шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах". Они требовали отстранить главного судью по делу о взрыве в порту в 2020 году Тарека Битара, так как считают его решения политизированными.
В какой-то момент по толпе, которая направилась к Дворцу правосудия, открыли огонь неизвестные. По данным МВД республики, пять человек погибли, 16 ранены. По информации Красного Креста, убиты шестеро, пострадали более 30.
Беспорядки в Бейруте
© AP Photo / Bilal Hussein

Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.

Солдаты ливанской армии на месте акции протеста, Ливан
1 из 10

Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AP Photo / Hussein Malla

В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.

Сторонники шиитских группировок Хезболла и Амаль выкрикивают лозунги против судьи Тарека Битара
2 из 10

В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

Погибли пять человек, пострадали более 60.

Военнослужащий помогает семье уйти с места митинга
3 из 10

Погибли пять человек, пострадали более 60.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Bilal Hussein

Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

Солдаты ливанской армии на месте акции протеста в Бейруте, Ливан
4 из 10

Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AFP 2021 / Anwar Amro

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайунех, в южном пригороде столицы Бейрута, после демонстрации сторонников Хезболлы и движения Амаль.
5 из 10

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.

© AFP 2021 / Anwar Amro
© AP Photo / Bilal Hussein

Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.

Участник акции протеста на фоне военных в южном пригороде Бейрута Дахие, Ливан
6 из 10

Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AP Photo / Hassan Ammar

Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.

Сторонники шиитской группировки, во время вооруженных столкновений, вспыхнувших во время акции протеста в южном пригороде Бейрута, Ливан
7 из 10

Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Mohamed Azakir

По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.

Акция протеста против Тарека Битара, ведущего судьи по расследованию взрыва в порту, возле Дворца правосудия в Бейруте, Ливан
8 из 10

По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.

Военнослужащий на месте демонстрации в Бейруте, Ливан
9 из 10

Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.

Военнослужащие на месте демонстрации в Бейруте, Ливан
10 из 10

Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10

Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.

© AP Photo / Bilal Hussein
2 из 10

В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10

Погибли пять человек, пострадали более 60.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

© AP Photo / Bilal Hussein
5 из 10

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.

© AFP 2021 / Anwar Amro
6 из 10

Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.

© AP Photo / Bilal Hussein
7 из 10

Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.

© AP Photo / Hassan Ammar
8 из 10

По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.

© REUTERS / Mohamed Azakir
9 из 10

Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 10

Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.

© AP Photo / Hussein Malla
Сейчас армия патрулирует улицы и пытается найти стрелявших. Военные преследуют снайперов, которые засели на крышах домов.
Столкновения прекратились. На месте продолжают дежурить несколько машин скорой помощи и пожарные расчеты.
Четвертого августа 2020 года в порту ливанской столицы прогремели два взрыва. Погибли более 200 человек, около шести тысяч получили ранения, уничтоженными оказались сотни построек.
Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе.
Следствию пока не удалось выяснить все обстоятельства случившегося и выявить виновных. Сейчас предварительная версия — халатность, но компетентные органы не исключают, что трагедия произошла в результате умышленного подрыва.
Разрушенный порт города Бейрут - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 02:07
Взрыв в порту Бейрута (2020)
 
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