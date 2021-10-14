Беспорядки в Бейруте
Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.
Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.
В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.
В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.
Погибли пять человек, пострадали более 60.
Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.
Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.
Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.
По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.
Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.
Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.
Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.