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Беспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте - РИА Новости, 14.10.2021
Беспорядки в Бейруте
В столице Ливана обстреляли демонстрантов, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.10.2021
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фото
в мире
армия
боевики
бейрут
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В столице Ливана обстреляли демонстрантов, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, в мире, армия, боевики, бейрут
15:40 14.10.2021 (обновлено: 18:07 14.10.2021)
 

Беспорядки в Бейруте

Читать ria.ru в
В столице Ливана обстреляли демонстрантов, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Bilal Hussein

Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.

Солдаты ливанской армии на месте акции протеста, Ливан
1 из 10

Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AP Photo / Hussein Malla

В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.

Сторонники шиитских группировок Хезболла и Амаль выкрикивают лозунги против судьи Тарека Битара
2 из 10

В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Mohamed Azakir

Погибли пять человек, пострадали более 60.

Военнослужащий помогает семье уйти с места митинга
3 из 10

Погибли пять человек, пострадали более 60.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Bilal Hussein

Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

Солдаты ливанской армии на месте акции протеста в Бейруте, Ливан
4 из 10

Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AFP 2021 / Anwar Amro

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайунех, в южном пригороде столицы Бейрута, после демонстрации сторонников Хезболлы и движения Амаль.
5 из 10

Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.

© AFP 2021 / Anwar Amro
© AP Photo / Bilal Hussein

Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.

Участник акции протеста на фоне военных в южном пригороде Бейрута Дахие, Ливан
6 из 10

Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.

© AP Photo / Bilal Hussein
© AP Photo / Hassan Ammar

Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.

Сторонники шиитской группировки, во время вооруженных столкновений, вспыхнувших во время акции протеста в южном пригороде Бейрута, Ливан
7 из 10

Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Mohamed Azakir

По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.

Акция протеста против Тарека Битара, ведущего судьи по расследованию взрыва в порту, возле Дворца правосудия в Бейруте, Ливан
8 из 10

По всему городу были слышны взрывы, местами возникали пожары.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.

Военнослужащий на месте демонстрации в Бейруте, Ливан
9 из 10

Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hussein Malla

Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.

Военнослужащие на месте демонстрации в Бейруте, Ливан
10 из 10

Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.

© AP Photo / Hussein Malla
 
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