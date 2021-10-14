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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20211014/vstrecha-1754615097.html
В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 14.10.2021
В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске, Баку озвучил свою позицию по нормализации отношений с Ереваном, сообщил МИД... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:42
2021-10-14T17:42
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
снг
мид азербайджана
россия
джейхун байрамов
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БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске, Баку озвучил свою позицию по нормализации отношений с Ереваном, сообщил МИД Азербайджана."В рамках СМИД СНГ состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе российской стороны. В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – ред.). Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху – ред.), подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что "Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ"."В этой связи было отмечено, что важно начать переговоры по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также стороны отметили важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе. Министр Джейхун Байрамов отметил опасность наземных мин в освобожденных районах, что является прямой угрозой для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html
https://ria.ru/20211003/vstrecha-1752907898.html
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в мире, армения, азербайджан, снг, мид азербайджана, россия, джейхун байрамов
17:42 14.10.2021
 
В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

В Минске прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами после заседания Совета министров иностранных дел СНГ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске, Баку озвучил свою позицию по нормализации отношений с Ереваном, сообщил МИД Азербайджана.
"В рамках СМИД СНГ состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе российской стороны. В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – ред.). Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху – ред.), подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
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Отмечается, что "Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".
"В этой связи было отмечено, что важно начать переговоры по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также стороны отметили важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе. Министр Джейхун Байрамов отметил опасность наземных мин в освобожденных районах, что является прямой угрозой для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанСНГМИД АзербайджанаРоссияДжейхун Байрамов
 
 
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