https://ria.ru/20211014/vstrecha-1754615097.html

В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 14.10.2021

В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске, Баку озвучил свою позицию по нормализации отношений с Ереваном, сообщил МИД... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:42

2021-10-14T17:42

2021-10-14T17:42

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

снг

мид азербайджана

россия

джейхун байрамов

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БАКУ, 14 окт – РИА Новости. Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Армении и России состоялась в Минске, Баку озвучил свою позицию по нормализации отношений с Ереваном, сообщил МИД Азербайджана."В рамках СМИД СНГ состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе российской стороны. В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – ред.). Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху – ред.), подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что "Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ"."В этой связи было отмечено, что важно начать переговоры по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также стороны отметили важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе. Министр Джейхун Байрамов отметил опасность наземных мин в освобожденных районах, что является прямой угрозой для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753276867.html

https://ria.ru/20211003/vstrecha-1752907898.html

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в мире, армения, азербайджан, снг, мид азербайджана, россия, джейхун байрамов