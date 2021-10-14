В Минске прошла встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
В Минске прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время общения с журналистами после заседания Совета министров иностранных дел СНГ
"В рамках СМИД СНГ состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении по инициативе российской стороны. В ходе встречи министр Джейхун Байрамов озвучил позицию Азербайджана по постконфликтной ситуации в регионе и нормализации отношений между двумя странами (Азербайджаном и Арменией – ред.). Министр подчеркнул важность полной реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху – ред.), подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что "Баку готов к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ".
"В этой связи было отмечено, что важно начать переговоры по процессу делимитации границы Азербайджана с Арменией. Также стороны отметили важность реализации договоренностей об открытии всех транспортных коммуникаций в регионе. Министр Джейхун Байрамов отметил опасность наземных мин в освобожденных районах, что является прямой угрозой для жизни людей, и подчеркнул необходимость предоставления Арменией точных минных карт. Министр также рассказал о восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.