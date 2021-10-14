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Шойгу посетил Военный учебно-научный центр в Воронеже
Шойгу посетил Военный учебно-научный центр в Воронеже - РИА Новости, 14.10.2021
Шойгу посетил Военный учебно-научный центр в Воронеже
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС "Военно-воздушная академия имени Жуковского и... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:44
2021-10-14T18:44
безопасность
армия
воронеж
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС "Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина", дислоцированный в Воронеже.В ходе работы в ВУНЦ ВВС Шойгу заслушал командование вуза заведения о развитии инфраструктуры учебного заведения.Также Шойгу была представлена недавно созданная объединенная авиационная технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ). Она предназначена для проведения с курсантами лабораторных работ по восстановлению воздушных судов различного типа.В новом помещении авиа ТЭЧ в комфортных условиях одновременно могут работать курсанты, обучающиеся на разных специальностях. Под крышу ТЭЧ заведены самолеты Су-34, Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. В период обучения курсанты академии имеют возможность освоить их в полной мере, что позволит по их прибытию к новому месту службы, после выпуска, уверенно приступить к исполнению профессиональных обязанностей.Также министр посетил занятия в кадетском корпусе (инженерной школе) Военно-воздушной академии, в образовательном процессе которого применяются самые передовые методики и технологии. 90 % преподавателей корпуса имеют высшую квалификационную категорию.Во многом, благодаря их стараниям и труду, по обучению кадет, четверо из сорока одиннадцатиклассников завершившегося весной учебного года стали золотыми медалистами, а средний оценочный показатель выпускников всех лет превышает 4,5 балла.
https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753309377.html
https://ria.ru/20211014/su-57-1754616339.html
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безопасность, армия, воронеж, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
18:44 14.10.2021
 
Шойгу посетил Военный учебно-научный центр в Воронеже

Шойгу в Воронеже проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии фотографирования на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход учебного процесса в Военном учебно-научном центре (ВУНЦ) ВВС "Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина", дислоцированный в Воронеже.
В ходе работы в ВУНЦ ВВС Шойгу заслушал командование вуза заведения о развитии инфраструктуры учебного заведения.
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Также Шойгу была представлена недавно созданная объединенная авиационная технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ). Она предназначена для проведения с курсантами лабораторных работ по восстановлению воздушных судов различного типа.
В новом помещении авиа ТЭЧ в комфортных условиях одновременно могут работать курсанты, обучающиеся на разных специальностях. Под крышу ТЭЧ заведены самолеты Су-34, Су-35, а также вертолеты Ми-28 и Ка-52. В период обучения курсанты академии имеют возможность освоить их в полной мере, что позволит по их прибытию к новому месту службы, после выпуска, уверенно приступить к исполнению профессиональных обязанностей.
Также министр посетил занятия в кадетском корпусе (инженерной школе) Военно-воздушной академии, в образовательном процессе которого применяются самые передовые методики и технологии. 90 % преподавателей корпуса имеют высшую квалификационную категорию.
Во многом, благодаря их стараниям и труду, по обучению кадет, четверо из сорока одиннадцатиклассников завершившегося весной учебного года стали золотыми медалистами, а средний оценочный показатель выпускников всех лет превышает 4,5 балла.
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БезопасностьАрмияВоронежСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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