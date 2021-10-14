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Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая
Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая - РИА Новости, 14.10.2021
Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая
Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай текущего года будет достаточным для удовлетворения потребностей российского рынка, заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T15:44
2021-10-14T15:47
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай текущего года будет достаточным для удовлетворения потребностей российского рынка, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."В России продолжается уборочная. Несмотря на крайне сложные погодные условия, рассчитываем на урожай, достаточный для удовлетворения внутреннего рынка. С коллегами в субъектах мы на связи буквально в круглосуточном режиме. Как только позволяет погода, работы в полях оперативно возобновляются", - сказал Патрушев на заседании правительства в четверг.Глава Минсельхоза отметил, что в настоящее время наблюдается нетипичный для данного времени года рост цен по двум группам продуктов питания: овощи и животноводческая продукция. "В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах", - отметил министр."Как я сказал, сейчас уборка в активной фазе, но, к сожалению, темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, еще раз подчеркну, что отечественные сельхозтоваропроизводители прилагают максимальные усилия, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. Субъекты максимально мобилизуют технику и людей для уборки в открывающиеся погодные окна", - добавил Патрушев.Помимо этого, на рост цен на овощи и картофель влияет также увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений. "Говоря о мясной продукции, в целом отмечу, что важной причиной роста цен является удорожание кормов в текущем году. По некоторым позициям - более, чем на 50%", - сказал министр.По его словам, корма составляют в среднем 60-70% себестоимости животноводческой продукции. Для стабилизации цен на корма, продолжил глава Минсельхоза, в том числе была введена плавающая экспортная пошлина. Другой фактор, оказавший влияние на цены - неблагоприятная эпизоотическая обстановка в отдельных регионах. В целом Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство животноводческой продукции будет на уровне 2020 года.
https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия
15:44 14.10.2021 (обновлено: 15:47 14.10.2021)
 
Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая

Минсельхоз: урожая 2021 будет достаточно для удовлетворения потребностей российского рынка

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай текущего года будет достаточным для удовлетворения потребностей российского рынка, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
России продолжается уборочная. Несмотря на крайне сложные погодные условия, рассчитываем на урожай, достаточный для удовлетворения внутреннего рынка. С коллегами в субъектах мы на связи буквально в круглосуточном режиме. Как только позволяет погода, работы в полях оперативно возобновляются", - сказал Патрушев на заседании правительства в четверг.
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Глава Минсельхоза отметил, что в настоящее время наблюдается нетипичный для данного времени года рост цен по двум группам продуктов питания: овощи и животноводческая продукция. "В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах", - отметил министр.
"Как я сказал, сейчас уборка в активной фазе, но, к сожалению, темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, еще раз подчеркну, что отечественные сельхозтоваропроизводители прилагают максимальные усилия, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. Субъекты максимально мобилизуют технику и людей для уборки в открывающиеся погодные окна", - добавил Патрушев.
Помимо этого, на рост цен на овощи и картофель влияет также увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений. "Говоря о мясной продукции, в целом отмечу, что важной причиной роста цен является удорожание кормов в текущем году. По некоторым позициям - более, чем на 50%", - сказал министр.
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По его словам, корма составляют в среднем 60-70% себестоимости животноводческой продукции. Для стабилизации цен на корма, продолжил глава Минсельхоза, в том числе была введена плавающая экспортная пошлина. Другой фактор, оказавший влияние на цены - неблагоприятная эпизоотическая обстановка в отдельных регионах. В целом Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство животноводческой продукции будет на уровне 2020 года.
 
ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий ПатрушевРоссия
 
 
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