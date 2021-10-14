https://ria.ru/20211014/urozhay-1754582527.html

Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая

Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая - РИА Новости, 14.10.2021

Минсельхоз спрогнозировал достаточный для внутреннего рынка объем урожая

Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай текущего года будет достаточным для удовлетворения потребностей российского рынка, заявил министр сельского хозяйства... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T15:44

2021-10-14T15:44

2021-10-14T15:47

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минсельхоз РФ рассчитывает, что урожай текущего года будет достаточным для удовлетворения потребностей российского рынка, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев."В России продолжается уборочная. Несмотря на крайне сложные погодные условия, рассчитываем на урожай, достаточный для удовлетворения внутреннего рынка. С коллегами в субъектах мы на связи буквально в круглосуточном режиме. Как только позволяет погода, работы в полях оперативно возобновляются", - сказал Патрушев на заседании правительства в четверг.Глава Минсельхоза отметил, что в настоящее время наблюдается нетипичный для данного времени года рост цен по двум группам продуктов питания: овощи и животноводческая продукция. "В 2021 году овощеводы в наибольшей степени пострадали от неблагоприятной погоды, что сказывается на объеме предложения отечественной продукции и, соответственно, на ценах", - отметил министр."Как я сказал, сейчас уборка в активной фазе, но, к сожалению, темпы в основных регионах-производителях ниже, чем в прошлом году. Тем не менее, еще раз подчеркну, что отечественные сельхозтоваропроизводители прилагают максимальные усилия, чтобы новый урожай овощей и картофеля оперативно поступал в оборот. Субъекты максимально мобилизуют технику и людей для уборки в открывающиеся погодные окна", - добавил Патрушев.Помимо этого, на рост цен на овощи и картофель влияет также увеличение себестоимости производства продукции, связанное с повышением цен на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений. "Говоря о мясной продукции, в целом отмечу, что важной причиной роста цен является удорожание кормов в текущем году. По некоторым позициям - более, чем на 50%", - сказал министр.По его словам, корма составляют в среднем 60-70% себестоимости животноводческой продукции. Для стабилизации цен на корма, продолжил глава Минсельхоза, в том числе была введена плавающая экспортная пошлина. Другой фактор, оказавший влияние на цены - неблагоприятная эпизоотическая обстановка в отдельных регионах. В целом Минсельхоз ожидает, что по итогам года производство животноводческой продукции будет на уровне 2020 года.

https://ria.ru/20211014/kartofel-1754540542.html

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россия

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, россия