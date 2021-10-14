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На Урале выяснят, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус
На Урале выяснят, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус - РИА Новости, 14.10.2021
На Урале выяснят, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус
Прокуратура в городе Нижний Тагил Свердловской области проверяет информацию о том, что женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус, сообщает надзорное... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:07
2021-10-14T11:07
происшествия
нижний тагил
ленинский район
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура в городе Нижний Тагил Свердловской области проверяет информацию о том, что женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус, сообщает надзорное ведомство региона."Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по сообщению СМИ об отказе водителя автобуса в перевозке женщины с ребенком-инвалидом. Согласно публикации СМИ, утром 8 октября 2021 года водитель автобуса маршрута №25 не пустил в салон жительницу Нижнего Тагила, которая везла ребенка-инвалида в кресле-коляске на занятия из Тагилстроевского района в центр города. Женщина пояснила журналистам, что водитель не открыл заднюю дверь автобуса, сказав, что с коляской в салон нельзя. При этом салон автобуса не был заполнен пассажирами", - говорится в сообщении.В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит достоверность данных, изложенных в СМИ. При подтверждении информации будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья, а также законодательства о защите прав потребителей.При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
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нижний тагил
ленинский район
свердловская область
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происшествия, нижний тагил, ленинский район, свердловская область
11:07 14.10.2021
 
На Урале выяснят, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус

Прокуратура на Урале выясняет, почему женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Прокуратура в городе Нижний Тагил Свердловской области проверяет информацию о том, что женщину с ребенком-инвалидом не пустили в автобус, сообщает надзорное ведомство региона.
"Прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил организовала проверку по сообщению СМИ об отказе водителя автобуса в перевозке женщины с ребенком-инвалидом. Согласно публикации СМИ, утром 8 октября 2021 года водитель автобуса маршрута №25 не пустил в салон жительницу Нижнего Тагила, которая везла ребенка-инвалида в кресле-коляске на занятия из Тагилстроевского района в центр города. Женщина пояснила журналистам, что водитель не открыл заднюю дверь автобуса, сказав, что с коляской в салон нельзя. При этом салон автобуса не был заполнен пассажирами", - говорится в сообщении.
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В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит достоверность данных, изложенных в СМИ. При подтверждении информации будет дана правовая оценка соблюдению автотранспортным предприятием требований законодательства о защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья, а также законодательства о защите прав потребителей.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство.
 
ПроисшествияНижний ТагилЛенинский районСвердловская область
 
 
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