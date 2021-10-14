https://ria.ru/20211014/ukraina-1754430880.html

Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться

Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться - РИА Новости, 14.10.2021

Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться

Отопительный коллапс на Украине, о котором много говорили и неоднократно предупреждали, разворачивается прямо на глазах. Несколько украинских областей и городов РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:07

экономика

авторы

украина

одесская область

нафтогаз украины

конотоп

хмельницкий (город)

жкх

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Отопительный коллапс на Украине, о котором много говорили и неоднократно предупреждали, разворачивается прямо на глазах. Несколько украинских областей и городов уже объявили чрезвычайную ситуацию — пока из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. В частности, так уже поступили в совсем не северных Закарпатской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Чернигове и Ивано-Франковске. И это не предел — в ближайшее время следует ожидать стремительного расширения этого перечня.Но проблема касается не только коммунальных и бюджетных учреждений, включая социальные объекты (детские сады, школы и больницы), но и старта отопительного сезона для населения: во многих городах он не начался вопреки установленным требованиям и заявлениям правительства о стопроцентной готовности к его началу.Конечно, трескучих морозов на Украине пока нет. Худо-бедно можно просуществовать и без отопления. Однако зимние перспективы ввиду довольно низких запасов газа и мизерных запасов угля, а также мировых цен на энергоносители как никогда угрожающие. А подкрепляются они еще и отказом украинского руководства даже от попыток договориться о прямых поставках газа из России.На Украине начало отопительного периода регламентируется приказом Министерства топлива и энергетики еще от февраля 2007 года, согласно которому он начинается, если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд составляет восемь градусов Цельсия и ниже. Что же касается социальных объектов, то в прежние годы, как правило, отапливать их начинали раньше — по решению местных органов власти.Что же имеем сегодня? Например, в Чернигове среднесуточная температура остается устойчиво ниже восьми градусов с 5 октября (пошла вторая неделя), в Конотопе — с 6 октября, в Ровно — с 7 октября и так далее. Почти по всей стране фиксируются первые утренние морозцы. Однако отопительный сезон, разумеется, нигде не начался: стопроцентная готовность — она такая. Но не отапливается не только жилье: в таких условиях мало где к отоплению подключают и упомянутые социальные объекты.Тонкость тут в том, что цена газа для предприятий теплокоммунэнерго под поставки тепла населению была согласована еще в начале лета. Составила она 7,42 гривны (20,5 рубля) за кубометр без учета доставки. Да, поставки "Нафтогаз" будет осуществлять на основе кабальных договоров, предусматривающих, в частности, предоплату, и в ограниченных объемах (по мнению, тепловиков, они составят 75-80 процентов от необходимого объема, остальное придется докупать на бирже), но это хоть что-то на фоне сегодняшних 36-37 гривен (100-102 рубля) за кубометр на украинском рынке.А вот для коммунальных и бюджетных учреждений, ответственность за содержание которых лежит на местных властях, газа по такой цене не нашлось.Только в конце сентября на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством Зеленского правительство, "Нафтогаз", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды в отопительном периоде 2021-2022 годов.В нем закрепили обязательство "Нафтогаза" по поставке газа предприятиям теплокоммунэнерго по упомянутой цене 7,42 гривны за кубометр в обмен на отказ местных органов власти от повышения тарифов. Последнее сомнительно как из-за необходимости докупать часть газа на рынке, так и поскольку не все местные власти приняли участие в работе конгресса.Но важнее другое: в меморандуме наконец вспомнили о бюджетных учреждениях, для которых определили льготный тариф в 16,4 гривны (45 рублей) за кубометр без учета доставки. Плюс центральная власть пообещала местным властям компенсировать возникающие в связи с этим дополнительные расходы местных бюджетов — но только в следующем году. А пока, мол, выкручивайтесь как хотите. А этих самых дополнительных расходов возникнет немало, ведь в сметах газ для снабжения теплом бюджетных учреждений заложен на уровне примерно шести гривен, то есть на десять гривен ниже, чем по обещанному льготному тарифу. Откуда местные власти возьмут дополнительные десяток-другой миллиардов гривен — вопрос, не имеющий ответа.Но и это не все, потому что одно дело обещать, другое — сдержать обещание. "Нафтогаз" меморандум подписал, но типовой договор под поставку газа по 16,4 гривны готовить не торопится. А главное — на тендеры по закупке тепла бюджетными учреждениями он просто не заявляется. Соответственно, детские сады, школы и больницы, которые обязаны закупать газ (или тепло из него) через тендеры и наперед, сейчас могут его купить только по рыночной цене, то есть по 36-37 гривен за кубометр. Разумеется, таких денег у них нет, а местные власти зачастую тоже не могут оплатить огромные дополнительные расходы, поскольку на Украине более 80 процентов консолидированного бюджета перераспределяется через Киев, а местные бюджеты в основном нищенствуют.Отсюда и парад "чрезвычайных ситуаций". ЧС позволяет сегодня отказаться от проведения тендеров на закупку газа в конце октября-ноябре по рыночной цене, в надежде на то, что завтра это можно будет сделать по упрощенной переговорной процедуре (разрешена в рамках ЧС) у "Нафтогаза" и по обещанной цене. Если же обещания так и не будут выполнены, всю систему теплоснабжения ждет коллапс. В школах и больницах уже сейчас откровенный "холодильник". Школьников начали спонтанно отправлять на досрочные каникулы, а вчера это официально порекомендовало сделать и Министерство образования, прикрывшись коронавирусом. В ноябре с каникул они могут не выйти, а заодно придется закрывать и другие бюджетные учреждения.Но даже если ситуация вернется в русло взятых на себя сторонами меморандума обязательств, роста неплатежей и накопления долгов, резкого увеличения дефицитов бюджетов разных уровней, скандалов и тому подобных событий избежать точно не удастся.Но серьезнее другое: Украине зимой реально светит нехватка энергоносителей. Общие извлекаемые запасы газа в хранилищах менее 14 миллиардов кубометров, и с начала октября они сокращаются. При этом "Нафтогазу" принадлежит лишь около десяти миллиардов кубометров из них. Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ находятся на критически низком уровне — менее 800 тысяч тонн при плане 2,8 миллиона. Цены на оба вида энергоносителей, которые Украина закупает с немалой коррупционной составляющей, на европейском рынке космические. При этом от коррупционной "ренты" украинская власть отказаться не готова ни при каких обстоятельствах. И это не говоря о том, что зимой может не найтись желающих продавать тот же газ на любых условиях.Другими словами, все идет к тому, что зимой в сводках новостей замерзающая Украина сможет составить конкуренцию мерзнущей Великобритании. И даже ясно, кого эти государства дуэтом обвинят в энергетической катастрофе.

https://ria.ru/20211013/kholod-1754303518.html

https://ria.ru/20211012/gaz-1754127857.html

https://ria.ru/20211013/gaz-1754299257.html

https://ria.ru/20211010/gaz-1753849512.html

украина

одесская область

конотоп

хмельницкий (город)

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, авторы, украина, одесская область, нафтогаз украины, конотоп, хмельницкий (город), жкх