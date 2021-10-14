https://ria.ru/20211014/telegram-1754597654.html

На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации

На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 14.10.2021

На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации

Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T16:44

2021-10-14T16:44

2021-10-14T16:51

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения протокола к настоящему моменту не назначена. Он составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754125907.html

https://ria.ru/20211005/telegram-1753248184.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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