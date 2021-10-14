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https://ria.ru/20211014/telegram-1754597654.html
На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации
На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 14.10.2021
На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T16:44
2021-10-14T16:51
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде."Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения протокола к настоящему моменту не назначена. Он составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
https://ria.ru/20211012/moshenniki-1754125907.html
https://ria.ru/20211005/telegram-1753248184.html
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telegram, происшествия, технологии, социальные сети, соцсети, москва, telegram (приложение), мессенджеры, россия
16:44 14.10.2021 (обновлено: 16:51 14.10.2021)
 
На Telegram составили новый протокол за неудаление запрещенной информации

Telegram грозит штраф до четырех миллионов рублей за неудаление запрещенной информации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы зарегистрировал новый административный протокол, составленный в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело об административном правонарушении в отношении Telegram Messenger Inc. зарегистрировано 11 октября", - рассказал собеседник агентства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
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Дата рассмотрения протокола к настоящему моменту не назначена. Он составлен по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Мессенджеру грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
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