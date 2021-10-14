https://ria.ru/20211014/su-57-1754616339.html
Российская армия получит несколько Су-57 до конца года
Российская армия получит несколько Су-57 до конца года - РИА Новости, 14.10.2021
Российская армия получит несколько Су-57 до конца года
Российские Вооруженные силы получат до конца этого года несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и более 70 до 2027 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T17:46
2021-10-14T17:46
2021-10-14T17:46
безопасность
армия
ростех
вооруженные силы рф
су-57
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы получат до конца этого года несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и более 70 до 2027 года, сообщили РИА Новости в четверг в Ростехе.Ранее американское издание National Interest заявило, что Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. По мнению журналистов издания, причиной этого станут задержки, перерасход средств и другие сложности."До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько – в этом году", - заявили в этой связи в Ростехе.В госкорпорации добавили, что российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу."Су-57 и "Чекмейт" регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолет уже серийно производится и поставляется!", - отметили в Ростехе.
https://radiosputnik.ria.ru/20211009/su-57-1753827658.html
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безопасность, армия, ростех, вооруженные силы рф, су-57, россия
Российская армия получит несколько Су-57 до конца года
Российская армия получит несколько истребителей Су-57 пятого поколения до конца года