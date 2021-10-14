https://ria.ru/20211014/su-57-1754616339.html

Российская армия получит несколько Су-57 до конца года

Российская армия получит несколько Су-57 до конца года - РИА Новости, 14.10.2021

Российская армия получит несколько Су-57 до конца года

Российские Вооруженные силы получат до конца этого года несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и более 70 до 2027 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T17:46

2021-10-14T17:46

2021-10-14T17:46

безопасность

армия

ростех

вооруженные силы рф

су-57

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы получат до конца этого года несколько серийных истребителей пятого поколения Су-57 и более 70 до 2027 года, сообщили РИА Новости в четверг в Ростехе.Ранее американское издание National Interest заявило, что Су-57 вряд ли поступит на вооружение до 2027 года. По мнению журналистов издания, причиной этого станут задержки, перерасход средств и другие сложности."До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько – в этом году", - заявили в этой связи в Ростехе.В госкорпорации добавили, что российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу."Су-57 и "Чекмейт" регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Вот и теперь: анализируются "причины", по которым российская армия якобы никогда не получит Су-57. И это при том, что самолет уже серийно производится и поставляется!", - отметили в Ростехе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/su-57-1753827658.html

https://ria.ru/20210728/su-57-1743198436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, ростех, вооруженные силы рф, су-57, россия