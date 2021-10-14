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Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до трех

Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до трех - РИА Новости, 14.10.2021

Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до трех

Число жертв обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло трех, сообщает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T12:48

2021-10-14T12:48

2021-10-14T15:41

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БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Число жертв обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло трех, сообщает ливанское национальное агентство NNA.Ранее СМИ сообщали о двух погибших и 12 пострадавших.В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых.

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в мире, бейрут