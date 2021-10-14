Число погибших при стрельбе в Бейруте возросло до трех
Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.
Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.
В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.
В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.
Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.
Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.
Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.
Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.
Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.
Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.
Все произошло, когда сторонники шиитских партий вышли на демонстрацию с требованием отстранить главного судью по делу о взрыве в порту Бейрута.
В какой-то момент неизвестные открыли по толпе огонь из стрелкового оружия по людям. Это повлекло за собой бои с применением боевых гранат и РПГ.
Армия Ливана направила к месту перестрелки несколько бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами.
Мирные жители спасаются бегством во время столкновений в районе Тайуни.
Армия заявила, что пытается выявить и ликвидировать источники огня.
Военные пообещали открыть огонь по любому вооруженному человеку, которого заметят на улицах.
Бой между армией и группой вооруженных людей продолжался несколько часов.
Сейчас боевые действия в районе Тайуни прекратились, на месте дежурит армия.