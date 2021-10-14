https://ria.ru/20211014/strakhovanie-1754491115.html

В России зафиксировали рост популярности страхования от укусов клеща

В России зафиксировали рост популярности страхования от укусов клеща - РИА Новости, 14.10.2021

В России зафиксировали рост популярности страхования от укусов клеща

Крупнейшие российские страховые компании зафиксировали рост покупок гражданами полисов от укусов клещей: за январь-сентябрь их количество выросло на 20-40%... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:31

2021-10-14T08:31

2021-10-14T08:31

общество

совкомбанк

согласие

альфастрахование

здоровье - общество

страхование

клещ

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Крупнейшие российские страховые компании зафиксировали рост покупок гражданами полисов от укусов клещей: за январь-сентябрь их количество выросло на 20-40% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, при этом большинство опрошенных РИА Новости экспертов отмечают, что количество обратившихся за помощью застрахованных сопоставимо с прошлогодним."Можем предположить, что на рост популярности страхования от клеща повлиял дефицит иммуноглобулина в прошлом сезоне, когда спасительную дозу иммуноглобулина могли свободно получить только застрахованные, и увеличение спроса на внутренний туризм. В 2021 году активно страховались те категории граждан, кто гипотетически может встретиться с клещом - дачники, грибники, рыбаки, туристы", - сказали эксперты новосибирского офиса страховой компании "Согласие".Нужно отметить сложность работы в последних двух сезонах из-за коронавирусной инфекции, указывает он."Во-первых, очень много врачей-инфекционистов работают в ковидных госпиталях, и они недоступны для консультаций застрахованных, пострадавших от укусов клещей. Во-вторых, начальные симптомы клещевого энцефалита теперь приходится дифференцировать с COVID-19 (высокая температура, слабость, головные боли), что может приводить к потере времени при диагностике и лечении", - добавляет эксперт.НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ РЕГИОНЫТрадиционно наибольшим спросом этот вид страхования пользуется на территории Уральского федерального округа и Сибири, отметил директор департамента андеррайтинга и методологии добровольного медицинского страхования "АльфаСтрахования" Александр Лапунов. В топ-3 по частоте обращений застрахованных вошли Красноярский край, Челябинская и Новосибирская области, добавил он.Владелец продуктов блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Екатерина Ильиных рассказала, что чаще всего от укусов страдали застрахованные в компании жители Новосибирской области и Красноярского края - на эти регионы пришлось 25% и 15% всех обращений соответственно. Еще 10% заявок пришлось на Алтайский край, по 7% - на Иркутскую и Свердловскую области, по 5% - на Кировскую и Московскую области, а также Республику Алтай.В "Ингосстрахе" отмечают, что помимо застрахованных в Красноярском и Алтайском краях, Челябинской и Иркутской областях чаще всего клиенты компании за медицинской помощью в связи с укусами клещей обращались также в Ярославской, Костромской и Кировской областях, Удмуртской Республике и в Москве.РОСТ ЧИСЛА СТРАХОВОКЗа январь-сентябрь 2021 года было продано 29,5 тысяч (рост на 20%) страховок при негативных последствиях от укуса клещей, за аналогичный период прошлого года подобные страховые полисы купили 25 тысяч человек, поделился данными генеральный директор "Совкомбанк Страхование" Игорь Лаппи.В компании "Ингосстрах" по состоянию на конец сентября текущего года от укуса клеща застраховались 377 866 человек, из них - 89 559 детей. Наибольшее количество застрахованных было зарегистрировано в регионах - 375 305 человек, в Москве - 2 561 человек. На 30 сентября 2020 года в "Ингосстрахе" от укуса клеща было застраховано более 300 тысяч человек, 68 611 из них дети, 33 943 договора было заключено в регионах России, 1 838 – в Москве.Как рассказал Лапунов из "АльфаСтрахования", по итогам 9 месяцев 2021 года в компании было оформлено более 615 тысяч полисов, что на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.В "Абсолют Страховании" рассказали РИА Новости, что количество застрахованных за девять месяцев текущего года выросло на порядка 40% относительно аналогичного периода прошлого года, до 26 580 человек.КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙБольшинство экспертов отмечают, что количество застрахованных, обратившихся в компанию после обнаружения или укусов клещей, в текущем году осталось примерно на уровне прошлого года."Наши эксперты не отмечают повышения количества случаев обращений в компанию, можно сказать, что клещи кусали "как обычно". Всего же было шесть тяжелых случаев, потребовавших интенсивного стационарного лечения (два по клещевому энцефалиту и четыре по клещевому боррелиозу (болезни Лайма)", - отметили в пресс-службе ВСК.Обращаемость за услугой застрахованных после укусов в 2021 году осталась на уровне последних двух лет - на уровне 2% от числа застрахованных по этому виду, отметил Лаппи из "Совкомбанк Страхование". По имеющимся на сегодняшний день данным, этот год прошел чуть спокойнее, чем предыдущие: обращений немного, госпитализаций нет, отсутствуют средние по тяжести случаи, добавил он."Количество обращений застрахованных за помощью выглядит достаточно стабильно. В 2020 году за медицинской помощью обратились 5 140 человек, а в 2021 – уже примерно 5 000 (окончательные данные за 2021 год будут, естественно, позже)", - говорит заместитель генерального директора по ДМС СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Попов."Что касается случаев, потребовавших стационарного лечения, то, к счастью, таких ситуаций немного. Так, в 2020 году был один случай со стационарным лечением у взрослого, а в 2021 – один случай у взрослого и один – у ребенка. Все остальные случаи были амбулаторные и не требовали госпитализации", - добавляет он."С января по сентябрь "АльфаСтрахование" зафиксировала почти 13 тысяч обращений по поводу укуса клеща – это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Однако рост связан не с активизацией клещей, а с тем, что в прошлом году люди меньше выходили на улицу из-за карантина. Кроме того, компания активно наращивала портфель по данному виду, что также сказывалось на количестве страховых случаев", - отметил Лапунов."Из особенностей сезона – зарегистрированы случаи эрлихиоза. В прошедшем году это заболевание не фиксировалось", - отмечает эксперт "Согласия" из Красноярска.По данным экспертов "Согласия", тенденцией последних двух сезонов стали обращения клиентов с множественными укусами, когда одновременно присасываются от 2 до 6 клещей. Также все чаще встречаются случаи выявления в клеще сразу нескольких инфекций, чаще энцефалита и боррелиоза, но бывают также случаи боррелиоза одновременно с анаплазмозом или эрлихиозом.

https://ria.ru/20211006/kleschi-1753335132.html

https://ria.ru/20210927/kleschi-1751991920.html

https://ria.ru/20210909/kleschi-1749300197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совкомбанк, согласие , альфастрахование, здоровье - общество, страхование, клещ