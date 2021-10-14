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Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем
Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем - РИА Новости, 14.10.2021
Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем
Первый китайский спутник наблюдения за Солнцем под названием "Сихэ" был успешно запущен с космодрома Тайюань в четверг, сообщает Национальное космическое... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T18:10
2021-10-14T18:10
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Первый китайский спутник наблюдения за Солнцем под названием "Сихэ" был успешно запущен с космодрома Тайюань в четверг, сообщает Национальное космическое управление Китая."14 октября в 18:51 (13:51 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Тайюань был совершен успешный запуск первого спутника для исследования Солнца "Сихэ", - говорится в сообщении.Ожидается, что аппарат, открывающий "эру изучения Солнца" в Китае, впервые получит полные изображения Солнца в диапазоне H-Alpha,&nbsp; Спутник массой 550 килограммов и расчетным сроком службы три года будет работать на солнечно-синхронной орбите.Аппарат назван в честь богини Сихэ из китайской мифологии, которая по легенде родила десять солнц. Название для спутника выбрали сами жители Китая. Ранее жители Китая выбрали имя для первого отечественного марсохода. Его назвали "Чжужун" в честь божества огня из китайской мифологии.
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в мире, тайюань, китай, космос - риа наука, солнце, космос
18:10 14.10.2021
 
Китай запустил первый спутник для наблюдения за Солнцем

Китай успешно запустил свой первый спутник "Сихэ" для наблюдения за Солнцем

CC0 / PIRO4D / Солнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
CC0 / PIRO4D /
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ПЕКИН, 14 окт - РИА Новости. Первый китайский спутник наблюдения за Солнцем под названием "Сихэ" был успешно запущен с космодрома Тайюань в четверг, сообщает Национальное космическое управление Китая.
"14 октября в 18:51 (13:51 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" с космодрома Тайюань был совершен успешный запуск первого спутника для исследования Солнца "Сихэ", - говорится в сообщении.
Ожидается, что аппарат, открывающий "эру изучения Солнца" в Китае, впервые получит полные изображения Солнца в диапазоне H-Alpha,  Спутник массой 550 килограммов и расчетным сроком службы три года будет работать на солнечно-синхронной орбите.
Аппарат назван в честь богини Сихэ из китайской мифологии, которая по легенде родила десять солнц. Название для спутника выбрали сами жители Китая. Ранее жители Китая выбрали имя для первого отечественного марсохода. Его назвали "Чжужун" в честь божества огня из китайской мифологии.
Модель китайского лунного зонда Chang'e-5 для пилотируемых миссий на Луну на выставке Airshow China в Чжухае - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
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