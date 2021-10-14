https://ria.ru/20211014/shoygu-1754633186.html
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса - РИА Новости, 14.10.2021
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:14
2021-10-14T19:14
2021-10-14T19:14
безопасность
армия
монино
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753699530_0:149:2690:1662_1920x0_80_0_0_98f3f81443ca44d1002fc77d2f6a5df3.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина в Воронеже."Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть?" - отметил министр в ходе инспекции инфраструктуры академии в четверг.По его словам, завершено очень большое и важное дело. В ходе инспекции Шойгу показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов сбеспилотных летательными аппаратами (БПЛА).В зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ, предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также проведения комплексной диагностики БПЛА.Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре2021 года. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушнаяакадемия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.В интересах совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов, в строй вводятся новые объекты инфраструктуры учебного заведения. В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих, из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.
https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753309377.html
https://ria.ru/20211014/su-57-1754616339.html
монино
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753699530_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_97ff042da8f68ba7c4eabcde20814dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, армия, монино, московская область (подмосковье), сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости.
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу
высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского
и Гагарина в Воронеже
.
"Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть?" - отметил министр в ходе инспекции инфраструктуры академии в четверг.
По его словам, завершено очень большое и важное дело. В ходе инспекции Шойгу показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов сбеспилотных летательными аппаратами (БПЛА).
В зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.
Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ, предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также проведения комплексной диагностики БПЛА.
Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре2021 года. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушнаяакадемия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.
В интересах совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов, в строй вводятся новые объекты инфраструктуры учебного заведения. В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих, из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.