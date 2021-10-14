Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211014/shoygu-1754633186.html
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса - РИА Новости, 14.10.2021
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:14
2021-10-14T19:14
безопасность
армия
монино
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753699530_0:149:2690:1662_1920x0_80_0_0_98f3f81443ca44d1002fc77d2f6a5df3.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина в Воронеже."Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть?" - отметил министр в ходе инспекции инфраструктуры академии в четверг.По его словам, завершено очень большое и важное дело. В ходе инспекции Шойгу показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов сбеспилотных летательными аппаратами (БПЛА).В зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ, предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также проведения комплексной диагностики БПЛА.Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре2021 года. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушнаяакадемия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.В интересах совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов, в строй вводятся новые объекты инфраструктуры учебного заведения. В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих, из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.
https://ria.ru/20211006/ucheniya-1753309377.html
https://ria.ru/20211014/su-57-1754616339.html
монино
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753699530_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_97ff042da8f68ba7c4eabcde20814dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, армия, монино, московская область (подмосковье), сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
19:14 14.10.2021
 
Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса

Шойгу оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии закладки камня в основание будущего госпиталя для медицинского обеспечения военнослужащих, членов семей и жителей города Плесецк - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу высоко оценил результаты работы специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России по созданию современной учебно-материальной базы Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина в Воронеже.
"Созданы прекрасные условия для обучения наших будущих летчиков и техников. Молодцы строители, инженеры, те, кто занимался самой концепцией войскового ремонта и вертолётов, и самолетов, беспилотных летательных аппаратов. Это серьезный шаг, который позволит нам практически на порядок сократить сроки ремонта и обслуживания авиации и расходы тоже на порядок. 50 тысяч рублей или 7 миллионов рублей - разница есть?" - отметил министр в ходе инспекции инфраструктуры академии в четверг.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:19
Шойгу подвел итоги учений "Запад-2021"
По его словам, завершено очень большое и важное дело. В ходе инспекции Шойгу показали недавно созданную в академии учебную модульную технико-эксплуатационная часть (ТЭЧ) комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
ТЭЧ построена на базе быстровозводимых зданий контейнерного типа и предназначена для обучения специалистов, которые занимаются войсковым ремонтом комплексов сбеспилотных летательными аппаратами (БПЛА).
В зданиях контейнерного типа размещается три лаборатории по регламенту и ремонту радиоэлектронного и авиационного оборудования беспилотников, а также силовых установок БПЛА. Лаборатории оснащены оборудованием для диагностики и контроля технического состояния блоков радиоэлектронного и авиационного оборудования, а также необходимым инструментом, средствами измерений для производства войскового ремонта модульным и элементным способом.
Кроме того, в состав ТЭЧ входит пневмосооружение УПС-16ТМ, предназначенное для обслуживания авиационной техники, проведения монтажно-демонтажных работ, организации приема воздушного судна на регламентные работы (войсковой ремонт), а также проведения комплексной диагностики БПЛА.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 17:46
Российская армия получит несколько Су-57 до конца года
Модульная ТЭЧ комплексов с БПЛА принята в эксплуатацию в сентябре2021 года. Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушнаяакадемия (ВВА) имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в2012 году в Воронеже. Он образован в результате объединения ВВА имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Монино, Московская область) и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже.
В интересах совершенствования учебно-материальной базы и повышения качества подготовки авиационных специалистов, в строй вводятся новые объекты инфраструктуры учебного заведения. В новом учебном году в академии к занятиям приступили более семи с половиной тысяч военнослужащих, из них более полутора тысяч курсантов и слушателей зашли в учебные аудитории и классы впервые.
 
БезопасностьАрмияМониноМосковская область (Подмосковье)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Путин и премьер Японии по телефону обсудили переговоры о мирном договоре
04:58Япония заявила протест в связи с визитом вице-премьеров России на Итуруп
04:56В жилом доме в Хабаровском крае вспыхнула газовоздушная смесь
04:15Россиян предупредили о схеме мошенников во время переписи населения
04:15Врач рассказала, при какой температуре надо надевать шапку
04:12Билла Клинтона госпитализировали
03:52На Украине испугались из-за "ясного сигнала" Кремля
03:44Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России
03:39Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
03:33Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
03:28В России создали очки дополненной реальности для солдат
03:25Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию "Спутника V"
03:21Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
03:15Гражданам объяснили, какие продукты лучше купить до Нового года
03:09Байден подписал указ о повышении потолка госдолга США
03:04Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
03:00Владельцы коттеджей в Подмосковье подняли на 20-40% аренду на Новый год
02:59На Камчатке обнаружили новые неизвестные токсины
02:48Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
02:41Глава Всемирного банка рассказал об информативных переговорах с Оверчуком
Лента новостейМолния