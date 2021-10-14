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https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754635124.html
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили - РИА Новости, 14.10.2021
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:34
2021-10-14T20:52
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт — РИА Новости. На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение", передает корреспондент РИА Новости.На мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика.Участникам акции понравились видео в поддержку Саакашвили, они встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.Митинг проходит спокойно. На сцене выступают политические соратники бывшего главы государства.Позднее председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил о завершении акции."Мы все вновь соберемся тут 30 октября и то, как мы поступим, будет зависеть от "Грузинской мечты" (правящая партия - Прим. ред.)", — сказал он.Политик уверен, что на очередном митинге соберется намного больше людей.Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.
https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Митинг в Тбилиси: сторонники Саакашвили требуют освободить его из тюрьмы
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
19:34 14.10.2021 (обновлено: 20:52 14.10.2021)
 
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили

В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 14 окт — РИА Новости. На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение", передает корреспондент РИА Новости.
На мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика.
Участникам акции понравились видео в поддержку Саакашвили, они встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.
Митинг проходит спокойно. На сцене выступают политические соратники бывшего главы государства.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
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Позднее председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил о завершении акции.
"Мы все вновь соберемся тут 30 октября и то, как мы поступим, будет зависеть от "Грузинской мечты" (правящая партия - Прим. ред.)", — сказал он.
Политик уверен, что на очередном митинге соберется намного больше людей.
"Сегодня вся площадь Свободы и проспект Руставели переполнен. Поэтому сейчас мы морально победившие, а политическую победу будем праздновать через несколько дней... власти ожидают, что мы будем куда-то врываться, но никто ничего подобного не планирует. 30 октября мы освободим нашу страну и наш президент Саакашвили будет освобожден... мы должны сейчас мирно разойтись и вновь собраться 30 октября", — заключил Мелия.
Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.
Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.
Тюрьма, где содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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