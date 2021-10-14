https://ria.ru/20211014/saakashvili-1754635124.html
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили - РИА Новости, 14.10.2021
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия... РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T19:34
2021-10-14T19:34
2021-10-14T20:52
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грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 окт — РИА Новости. На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение", передает корреспондент РИА Новости.На мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика.Участникам акции понравились видео в поддержку Саакашвили, они встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.Митинг проходит спокойно. На сцене выступают политические соратники бывшего главы государства.Позднее председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил о завершении акции."Мы все вновь соберемся тут 30 октября и то, как мы поступим, будет зависеть от "Грузинской мечты" (правящая партия - Прим. ред.)", — сказал он.Политик уверен, что на очередном митинге соберется намного больше людей.Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.
https://ria.ru/20211011/obeschanie-1754077142.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг в Тбилиси: сторонники Саакашвили требуют освободить его из тюрьмы
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили - глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили.
2021-10-14T19:34
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
19:34 14.10.2021 (обновлено: 20:52 14.10.2021)
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
В Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников Саакашвили
ТБИЛИСИ, 14 окт — РИА Новости.
На центральной площади Тбилиси проходит митинг сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который организовала основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение
", передает корреспондент РИА Новости.
На мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии "Батькивщина
" Юлии Тимошенко
, главы фракции в Верховной раде
"Слуга народа" Давида Арахамии
и журналиста Дмитрия Гордона
. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали к освобождению политика.
Участникам акции понравились видео в поддержку Саакашвили, они встретили их аплодисментами и одобрительными возгласами.
Митинг проходит спокойно. На сцене выступают политические соратники бывшего главы государства.
Позднее председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил о завершении акции.
"Мы все вновь соберемся тут 30 октября и то, как мы поступим, будет зависеть от "Грузинской мечты" (правящая партия - Прим. ред.)", — сказал он.
Политик уверен, что на очередном митинге соберется намного больше людей.
"Сегодня вся площадь Свободы и проспект Руставели переполнен. Поэтому сейчас мы морально победившие, а политическую победу будем праздновать через несколько дней... власти ожидают, что мы будем куда-то врываться, но никто ничего подобного не планирует. 30 октября мы освободим нашу страну и наш президент Саакашвили будет освобожден... мы должны сейчас мирно разойтись и вновь собраться 30 октября", — заключил Мелия.
Саакашвили, который в последнее время жил на Украине, задержали в Тбилиси 1 октября и поместили в тюрьму города Рустави.
Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.
Кроме того, Саакашвили фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Также власти открыли дело о незаконном пересечении госграницы.
У Саакашвили украинское гражданство. Президент Владимир Зеленский обещал лично заняться возвращением политика в страну.