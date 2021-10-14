https://ria.ru/20211014/rozysk-1754405991.html

"Нашли страшную надпись": что случилось с пропавшей матерью двоих детей

"Нашли страшную надпись": что случилось с пропавшей матерью двоих детей - РИА Новости, 14.10.2021

"Нашли страшную надпись": что случилось с пропавшей матерью двоих детей

Волонтеры на днях возобновили поиски 26-летней Елены Логуновой, бесследно исчезнувшей еще летом. Адвокат ее родителей убеждает следствие допросить мужа в... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T08:00

2021-10-14T08:00

2021-10-14T10:47

происшествия

рязань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

gps

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Волонтеры на днях возобновили поиски 26-летней Елены Логуновой, бесследно исчезнувшей еще летом. Адвокат ее родителей убеждает следствие допросить мужа в качестве подозреваемого. Тот, в свою очередь, уверен, что ничего страшного не случилось — жена скоро вернется. Подробности громкой истории — в материале РИА Новости.Упущенное времяКак предполагают следователи, двадцать пятого июля во второй половине дня Елена уложила спать дочерей, четырехмесячную и двухгодовалую, — и отправилась в магазин за продуктами. С детьми остался супруг. Вечером жена так и не вернулась домой, и он позвонил в полицию. Силовики осмотрели квартиру, но ничего подозрительного не обнаружили."Несколько дней никаких действий не предпринимали, — рассказывает Максим Калинов, адвокат матери Елены (ее признали потерпевшей стороной). — Лишь на четвертые сутки приехал кинолог с собакой. А опрос соседей, осмотр чердаков, подвалов и другие следственные мероприятия начали и вовсе через месяц после исчезновения. Упустили драгоценное время".По словам юриста, оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку от дома Елены. Но это не помогло — до сих пор неизвестно, куда именно она отправилась и выходила ли вообще в тот день из подъезда.Родственники начали самостоятельно разыскивать Елену, подключились друзья и волонтеры — по городу расклеили листовки, разместили в интернете ориентировки. В поисковый штаб периодически поступала информация о том, что похожую женщину видели, но данные не подтвердились.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Поскольку вскоре после ухода Елены ее телефон оказался недоступен, следователи решили, что с женщиной могли расправиться неизвестные преступники. По другой версии, мать двоих детей похитили с целью выкупа, но по какой-то причине пока ничего не потребовали.Спустя несколько месяцев, в сентябре, история вышла на федеральный уровень. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела из Рязани в центральный аппарат.Проблемы в семьеПо словам родных и знакомых Логуновой, никаких предпосылок к побегу или самоубийству не было: она души не чаяла в детях, успевала подрабатывать в банке. К тому же из дома вышла без документов."Супруг и его родня в последнее время предъявляли Елене и ее матери Наталье Кошелевой материальные претензии, — говорит Калинов. — Якобы те покупали детям слишком дорогие игрушки, одежду и все в таком роде. Отношения в семье обострились, начались скандалы".Александр сейчас проходит по делу свидетелем. На днях Калинов предложил допросить главу семейства уже в качестве подозреваемого, провести очную ставку между ним и матерью Елены, а также избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Юрист уверен: есть основания полагать, что супруг причастен к исчезновению.На фото: Елена и Александр Логуновы"Также мы хотим, чтобы Александра еще раз проверили на полиграфе, — добавляет Калинов. — Предыдущие два исследования необъективны: оба прибора не проходили ежегодную поверку в центре стандартизации, метрологии и сертификации".Сам Логунов отрицает обвинения и надеется, что жена скоро вернется домой. "С первых дней он активно помогает следствию, — говорит его адвокат Иван Беззубцев. — Александра неоднократно допрашивали с использованием полиграфа, который показал, что об исчезновении Елены мужчина ничего не знает. Он и его родители дали согласие на осмотр всех принадлежащих им жилых и нежилых помещений, предоставили все интересующие сотрудников СК предметы и документы".В Следственном комитете с выводами не спешат и планируют выслушать все стороны конфликта. "Родители Елены высказали мнение, что супруг причастен, сообщили о странном поведении его самого и его родственников, — объясняют в ведомстве. — Есть и иная точка зрения: близкие мужа считают, что пропавшая скоро вернется".Новые поискиРодители Логуновой не теряют надежды найти дочь — живой или мертвой. Они обратились за помощью к частному детективу Екатерине Шумякиной, бывшей сотруднице убойного отдела. Она выяснила, что в день пропажи сигнал телефона Александра якобы фиксировали сразу в нескольких безлюдных местах на окраинах города. В частности, на Сысоевском кладбище. Туда в минувшие выходные направились десятки волонтеров.Одна находка сразу привлекла внимание — крыло автомобиля с нацарапанной надписью: "Труп лежит в овраге". Однако после тщательного исследования ближайших балок ничего не обнаружили. Затем поисковики нашли несколько предметов одежды: джинсы и перчатки, которые передали следователям. Теперь личность владельца вещей будут устанавливать криминалисты."Сейчас в СМИ и соцсетях озвучивают версию, что в первой половине дня 25 июля Логунов ехал на машине по Рязани и заезжал в район Сысоевского кладбища, — говорит его защитник Беззубцев. — Однако эту информацию опровергает то, что автомобиль Александра оборудован охранным комплексом с функцией отслеживания как по GSM, так и по GPS, а корректировку мест передвижения исправить невозможно".Если верить данным систем, то в это время машина Логунова стояла во дворе дома. По словам адвоката, днем 25 июля его подзащитный гулял во дворе с детьми. Это подтверждает одна из знакомых, а также фотографии, сделанные во время прогулки.Поиски Елены волонтеры продолжат. Глава СК поручил подчиненным активизировать работу и проверить все версии и предположения.Возможно, к делу подключится и известный рязанский следователь Дмитрий Плоткин, о чем попросила потерпевшая сторона. Экс-сотрудник прокуратуры известен расследованием множества громких уголовных дел, в том числе — разгромом крупной Слоновской ОПГ и поимкой "скопинского маньяка" Мохова.

https://ria.ru/20201222/ischeznovenie-1590263628.html

https://ria.ru/20200227/1565192146.html

рязань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), gps