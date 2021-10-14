https://ria.ru/20211014/rogozin-1754642360.html

Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb

Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb - РИА Новости, 14.10.2021

Рогозин напомнил европейскому топ-менеджеру о вкладе России в запуск OneWeb

Исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль в анонсе сегодняшнего запуска спутников OneWeb забыл упомянуть российскую сторону, благодаря которой... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T20:39

2021-10-14T20:39

2021-10-14T20:39

байконур (город)

дмитрий рогозин

космос - риа наука

arianespace

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Исполнительный директор Arianespace Стефан Израэль в анонсе сегодняшнего запуска спутников OneWeb забыл упомянуть российскую сторону, благодаря которой проводится пуск, но после намека главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и успешного завершения миссии все же исправился."Сегодня вместе с нашим партнером Starsem мы проведем новый запуск OneWeb! Эта миссия под названием ST36 позволит оператору вывести на орбиту более половины своей группировки!" - написал глава Arianespace в своем Twitter.При этом Израэль не упомянул, кто предоставляет пусковые услуги - ни Роскосмос, ни оператора пусковых услуг "Главкосмос", ни ракету "Союз", ни космодром "Восточный"."Рады за вас", - написал ему в комментарии глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.Уже после успешного завершения запуска спутников Израэль исправился, поздравляя всех участников, в том числе российских."Спасибо командам OneWeb, нашего партнеров Starsem, и нашим российским партнерам "Главкосмос" за то, что они помогли сделать рейс ST36 успешным!", - написал он.В том же сообщении Израэль перечислил всех участников запуска, как иностранных, так и российских: Роскосмос, "Главкосмос", РКЦ "Прогресс" (производитель ракет "Союз") и НПО Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат").Ранее сообщалось, что российская ракета "Союз-2.1б" и разгонный блок "Фрегат" успешно вывели на целевую орбиту все 36 британских спутников связи OneWeb. Это был 11-й запуск в интересах британского спутникового оператора. Теперь группировка OneWeb на орбите составляет 358 аппаратов из планируемых 648.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19.Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть полную группировку первого поколения.

https://ria.ru/20210915/oneweb-1750194753.html

https://ria.ru/20211014/raketa-1754536685.html

байконур (город)

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байконур (город), дмитрий рогозин, космос - риа наука, arianespace