https://ria.ru/20211014/rakety-1754505658.html

Косачев отреагировал на заявления США о "размещении Россией ракет в Европе"

Косачев отреагировал на заявления США о "размещении Россией ракет в Европе" - РИА Новости, 14.10.2021

Косачев отреагировал на заявления США о "размещении Россией ракет в Европе"

Заявление США о якобы размещении Россией ракет в Европе является голословным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T10:36

2021-10-14T10:36

2021-10-14T10:36

в мире

сша

европа

владимир путин

джо байден

константин косачев

совет федерации рф

договор о рсмд

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Заявление США о якобы размещении Россией ракет в Европе является голословным, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.США считают необходимым, чтобы Россия убрала из Европы ракеты, нарушавшие, по мнению американской стороны, ДРСМД, заявил ранее РИА Новости спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, отвечая на просьбу разъяснить позицию администрации Джо Байдена по предложению президента РФ Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе."Очередное голословное заявление, попытка свалить с больной головы на здоровую. Обсуждать соответствующие вопросы необходимо на экспертных консультациях, а не через "мегафонную дипломатию", тем более когда у неё от дипломатии только мегафон", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20210617/rsmd-1737424136.html

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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, константин косачев, совет федерации рф, договор о рсмд, россия