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Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях - РИА Новости, 14.10.2021
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях. РИА Новости, 14.10.2021
2021-10-14T11:24
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пытки
общество
совет федерации рф
татьяна москалькова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях."Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.Она выразила надежду, что законодатели поддержат этот законопроект.
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пытки, общество, совет федерации рф, татьяна москалькова, россия
11:24 14.10.2021 (обновлено: 11:29 14.10.2021)
 
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Москалькова: в Совфеде готовят законопроект об отдельном наказании за пытки в колониях

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях.
"Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.
Она выразила надежду, что законодатели поддержат этот законопроект.
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пыткиОбществоСовет Федерации РФТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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