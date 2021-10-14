https://ria.ru/20211014/pytki-1754516278.html

Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях - РИА Новости, 14.10.2021

Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях. РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T11:24

2021-10-14T11:24

2021-10-14T11:29

пытки

общество

совет федерации рф

татьяна москалькова

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о готовящемся законопроекте о выделении отдельного наказания за пытки в колониях."Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания", - сказала она журналистам в кулуарах Третьего Евразийского женского форума.Она выразила надежду, что законодатели поддержат этот законопроект.

https://ria.ru/20211007/saratov-1753600036.html

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2021

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пытки, общество, совет федерации рф, татьяна москалькова, россия