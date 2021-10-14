https://ria.ru/20211014/putin-1754548474.html

Путин оценил ситуацию с реализацией прав женщин

Путин оценил ситуацию с реализацией прав женщин - РИА Новости, 14.10.2021

Путин оценил ситуацию с реализацией прав женщин

В глобальном масштабе ещё предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, чтобы они могли свободно участвовать во всех сферах жизни, заявил... РИА Новости, 14.10.2021

2021-10-14T13:29

2021-10-14T13:29

2021-10-14T15:28

общество

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт - РИА Новости. В глобальном масштабе ещё предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, чтобы они могли свободно участвовать во всех сферах жизни, заявил президент России Владимир Путин."В глобальном масштабе ещё предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни. Даже в экономически развитых странах, мы следим за этими дискуссиями, видим их, даже там очень часто фиксируются перекосы, неравенство в карьерном плане и в оплате труда. Я внимательно слежу за этими дискуссиями в так называемых развитых экономиках. Проблем там достаточно",- сказал Путин, выступая на Евразийском женском форуме.По его словам, совершенно очевидно, что в современных условиях женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная реализация."Исходим именно из такого понимания. Поэтому в России последовательно создаются все условия, чтобы женщина после рождения ребёнка могла в любой момент начать или возобновить свою профессиональную карьеру, состояться, добиться роста в том деле, которое ей по душе", - отметил Путин.Для этого, добавил президент, создаются места в детских садах и яслях, действуют программы профессиональной подготовки, повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.

https://ria.ru/20210903/miting-1748572799.html

россия

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общество, владимир путин, россия